Глава СПЧ допустил участие заключенных в частичной мобилизации

21 сентября 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Для мобилизации заключенных нужно разработать специальную правовую схему, считает Фадеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев во время визита в Сургут допустил участие заключенных в частичной мобилизации. Об этом Фадеев сказал во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Теоретически я не вижу здесь проблем. Они тоже граждане страны, и если они хотят защищать наши ценности, то надо придумать, как реализовать это в правовом поле», — сообщил Фадеев. Также председатель СПЧ добавил, что не владеет информацией о том, призывают ли сейчас заключенных для участия в СВО. Лично к нему с такой инициативой никто не обращался. Фадеев отметил, что теоретически в стране можно запустить правовую схему, которая бы позволяла мобилизовать осужденных. О частичной мобилизации в стране 21 сентября сообщил Президент РФ Владимир Путин. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Тех, кто проходит срочную службу по призыву, в зону конфликта направлять не будут, часть категорий не подлежит мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.

Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев во время визита в Сургут допустил участие заключенных в частичной мобилизации. Об этом Фадеев сказал во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Теоретически я не вижу здесь проблем. Они тоже граждане страны, и если они хотят защищать наши ценности, то надо придумать, как реализовать это в правовом поле», — сообщил Фадеев. Также председатель СПЧ добавил, что не владеет информацией о том, призывают ли сейчас заключенных для участия в СВО. Лично к нему с такой инициативой никто не обращался. Фадеев отметил, что теоретически в стране можно запустить правовую схему, которая бы позволяла мобилизовать осужденных. О частичной мобилизации в стране 21 сентября сообщил Президент РФ Владимир Путин. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Тех, кто проходит срочную службу по призыву, в зону конфликта направлять не будут, часть категорий не подлежит мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.