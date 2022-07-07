В США уличили Байдена во лжи о Путине

С ноября 2020 года по ноябрь 2021-го топливо в США выросло в цене на 66% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В росте цен на бензин в США виновата преступная политика президента США Джо Байдена, а не президент РФ Владимир Путин. Об этом заявляет Fox News.

В качестве доказательств корреспондент Такер Карлсон приводит данные исследования компании GasBuddy. Согласно им, с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го топливо выросло в цене на 66%. И это задолго до начала спецоперации на Украине.

«Это просто стыд. Джо Байден начал кричать: „это цены Путина, Путин сделал это“. Но это такой идиотизм! Такая явная ложь, что никто не поверил в это — даже те, кто хотел поверить, кто голосовал за Байдена, кто хотел ветряных мельниц и солнечных электростанций — они не могли поверить, потому что это чушь», — заявил Карлсон.

Ранее URA.RU сообщало, что рост инфляции в США на 70% произошел из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Об этом заявил американский президент Джо Байден на выступлении, посвященном мерам по борьбе с ростом цен в стране. Байден добавил, что призвал Конгресс решать проблему с высокой инфляцией в стране в срочном порядке.

Также журналисты Boston Herald обвинили Байдена в полном непонимании работы рыночной экономики. В частности, попытки главы государства обвинить в росте цен на бензин Россию и компании, продающие топливо, показывают нежелание разбираться в причинах инфляции. Об этом сообщала «Национальная служба новостей».

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%.

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