The Wall Street Journal поймала Байдена на лжи о Путине

25 июня 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

The Wall Street Journal: Джо Байден лжет о вине Путина в росте цен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Утверждения президента США Джо Байдена об ответственности российского лидера Владимира Путина за резкий рост цен на бензин ложны. Об этом заявил обозреватель газеты The Wall Street Journal Холман Дженкин. «Постоянное упоминание Джо Байденом „путинского повышения цен“ является трижды ложью. Оно в значительной степени неверно определяет причину повышения цен на газ, преувеличивает влияние господина Путина и преувеличивает мужество реакции Запада», — считает Дженкин. Он объяснил рост цен на топливо последствиями пандемии коронавируса. По словам журналиста, она пошатнула спрос на бензин, что привело к остановке десятков нефтеперерабатывающих заводов. Эксперт также напомнил об инфляции, которая наблюдается с начала 2020 года. Инфляция и цены на бензин в Америке достигли рекордных показателей. Байден обвинял в этом Путина, однако экс-советник бывшего американского президента Джорджа Буша Карл Роув уверен, что виноват сам Байден. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Утверждения президента США Джо Байдена об ответственности российского лидера Владимира Путина за резкий рост цен на бензин ложны. Об этом заявил обозреватель газеты The Wall Street Journal Холман Дженкин. «Постоянное упоминание Джо Байденом „путинского повышения цен“ является трижды ложью. Оно в значительной степени неверно определяет причину повышения цен на газ, преувеличивает влияние господина Путина и преувеличивает мужество реакции Запада», — считает Дженкин. Он объяснил рост цен на топливо последствиями пандемии коронавируса. По словам журналиста, она пошатнула спрос на бензин, что привело к остановке десятков нефтеперерабатывающих заводов. Эксперт также напомнил об инфляции, которая наблюдается с начала 2020 года. Инфляция и цены на бензин в Америке достигли рекордных показателей. Байден обвинял в этом Путина, однако экс-советник бывшего американского президента Джорджа Буша Карл Роув уверен, что виноват сам Байден.