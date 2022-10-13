FP: США заставят Зеленского сесть за стол переговоров

США начнут оказывать давление на Украину с целью достижения мира с Россией путем переговоров в случае, если конфликт затянется. Об этом пишет Foreign Policy.
«Если конфликт [на Украине] затянется и расходы [США] продолжат расти, Белый дом начнет давить на Украину с целью достижения мира путем переговоров с Москвой», — говорится в материале Foreign Policy. В издании также отметили, что одна из ключевых целей администрации США — гарантия того, что помощь Украине не приведет к началу Третьей мировой войны.
Ранее в Белом доме призвали решать конфликт на Украине путем переговоров. По мнению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, обе стороны должны найти возможность выхода из конфликта переговорным путем, мирно и дипломатически. Украина же, в свою очередь, потребовала у США дальнобойное оружие после ударов РФ. В Вашингтоне отмечали, что риск втягивания США и НАТО в украинский конфликт растет, передает MK.RU.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
США начнут оказывать давление на Украину с целью достижения мира с Россией путем переговоров в случае, если конфликт затянется. Об этом пишет Foreign Policy. «Если конфликт [на Украине] затянется и расходы [США] продолжат расти, Белый дом начнет давить на Украину с целью достижения мира путем переговоров с Москвой», — говорится в материале Foreign Policy. В издании также отметили, что одна из ключевых целей администрации США — гарантия того, что помощь Украине не приведет к началу Третьей мировой войны. Ранее в Белом доме призвали решать конфликт на Украине путем переговоров. По мнению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, обе стороны должны найти возможность выхода из конфликта переговорным путем, мирно и дипломатически. Украина же, в свою очередь, потребовала у США дальнобойное оружие после ударов РФ. В Вашингтоне отмечали, что риск втягивания США и НАТО в украинский конфликт растет, передает MK.RU.