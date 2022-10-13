FP: США заставят Зеленского сесть за стол переговоров

По мнению издания, для США существуют серьезные риски того что конфликт на Украине затянется, а расходы будут расти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США начнут оказывать давление на Украину с целью достижения мира с Россией путем переговоров в случае, если конфликт затянется. Об этом пишет Foreign Policy.

«Если конфликт [на Украине] затянется и расходы [США] продолжат расти, Белый дом начнет давить на Украину с целью достижения мира путем переговоров с Москвой», — говорится в материале Foreign Policy. В издании также отметили, что одна из ключевых целей администрации США — гарантия того, что помощь Украине не приведет к началу Третьей мировой войны.