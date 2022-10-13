FP: США заставят Зеленского сесть за стол переговоров

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
По мнению издания, для США существуют серьезные риски того что конфликт на Украине затянется, а расходы будут расти Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США начнут оказывать давление на Украину с целью достижения мира с Россией путем переговоров в случае, если конфликт затянется. Об этом пишет Foreign Policy.

«Если конфликт [на Украине] затянется и расходы [США] продолжат расти, Белый дом начнет давить на Украину с целью достижения мира путем переговоров с Москвой», — говорится в материале Foreign Policy. В издании также отметили, что одна из ключевых целей администрации США — гарантия того, что помощь Украине не приведет к началу Третьей мировой войны.

Ранее в Белом доме призвали решать конфликт на Украине путем переговоров. По мнению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, обе стороны должны найти возможность выхода из конфликта переговорным путем, мирно и дипломатически. Украина же, в свою очередь, потребовала у США дальнобойное оружие после ударов РФ. В Вашингтоне отмечали, что риск втягивания США и НАТО в украинский конфликт растет, передает MK.RU.

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США начнут оказывать давление на Украину с целью достижения мира с Россией путем переговоров в случае, если конфликт затянется. Об этом пишет Foreign Policy. «Если конфликт [на Украине] затянется и расходы [США] продолжат расти, Белый дом начнет давить на Украину с целью достижения мира путем переговоров с Москвой», — говорится в материале Foreign Policy. В издании также отметили, что одна из ключевых целей администрации США — гарантия того, что помощь Украине не приведет к началу Третьей мировой войны. Ранее в Белом доме призвали решать конфликт на Украине путем переговоров. По мнению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, обе стороны должны найти возможность выхода из конфликта переговорным путем, мирно и дипломатически. Украина же, в свою очередь, потребовала у США дальнобойное оружие после ударов РФ. В Вашингтоне отмечали, что риск втягивания США и НАТО в украинский конфликт растет, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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