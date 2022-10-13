Совбез РФ: приход Украины в НАТО станет началом Третьей мировой войны

Замсекретаря Совбеза РФ: вступление Украины в НАТО приведет к эскалации

В случае вступления Украины в НАТО начнется эскалация конфликта, считают в Совбезе РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вступление Украины в НАТО может спровоцировать начало Третьей мировой войны. Такое мнение высказал замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

«Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до Третьей мировой войны. Прием Украины в НАТО автоматически придаст этому участию новое качество, вступит в действие пятая статья (о коллективной обороне — прим. ТАСС). «Всю самоубийственность этого шага (по принятию Украины в НАТО — прим. ТАСС) понимают сами натовцы», — сказал Венедиктов в интервью ТАСС.

По его словам, заявка Украины на вступление является скорее «пропагандистским ходом» для привлечения внимания. Он также допустил, что некоторые представители киевского режима могут действительно надеяться на принятие страны в НАТО. Вступление Украины в альянс неприемлемо для России, напомнил Венедиктов.