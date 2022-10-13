Невролог Труханов назвал две неявные причины женского инсульта

Невролог Труханов: инсульт у женщин возникает из-за противозачаточных

14 октября 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

«Инсульт парикмахерский» встречается у женщин в пожилом возрасте, отметил Петр Труханов Фото: Анна Майорова © URA.RU Причины возникновения инсультов у большинства людей одинаковые, однако есть два фактора, встречающихся только у женщин — длительный и бесконтрольный прием противозачаточных препаратов и посещение парикмахерских в пожилом возрасте. Об этом в беседе с URA.RU рассказал невролог Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов. «На самом деле какой-то разницы по половому признаку у инсульта нет. Мозг у женщин и мужчин практически на 100% одинаковый. Единственные моменты, которые могут встречаться только у слабого пола, и за этим нужно следить, это, во-первых, возникновение инсульта из-за тромбозов на фоне длительного, без контроля гинеколога, применения противозачаточных препаратов. Мы должны понимать, что гормональные средства могут влиять на вязкость крови, особенно если есть какие-то генетические проблемы со свертываемостью. Во-вторых, момент, который достаточно часто встречается у женщин, особенно в возрастной категории — это так называемый „инсульт парикмахерский“», — объяснил Петр Труханов. По словам невролога, дамы в пожилом возрасте чаще следят за собой, чем мужчины. «Термин этот первично появился в Америке. У женщин в возрасте, как правило, есть проблемы с шейными позвоночными артериями, которые кровоснабжают головной мозг. И есть такое явление, как остеохондроз, за счет чего сосуды и извиваются. В парикмахерских женщинам моют голову в специальной раковине. Там шея пережимается, переразгибается позвоночник, и на этом фоне часто могут происходить инсульты. И это больше относится к женщинам, потому что мужчины реже в возрасте следят за собой», — добавил Труханов. Ранее гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что инфаркты и инсульты часто возникают на фоне переработок. Так как люди не дают организму полноценно отдохнуть.

Причины возникновения инсультов у большинства людей одинаковые, однако есть два фактора, встречающихся только у женщин — длительный и бесконтрольный прием противозачаточных препаратов и посещение парикмахерских в пожилом возрасте. Об этом в беседе с URA.RU рассказал невролог Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов. «На самом деле какой-то разницы по половому признаку у инсульта нет. Мозг у женщин и мужчин практически на 100% одинаковый. Единственные моменты, которые могут встречаться только у слабого пола, и за этим нужно следить, это, во-первых, возникновение инсульта из-за тромбозов на фоне длительного, без контроля гинеколога, применения противозачаточных препаратов. Мы должны понимать, что гормональные средства могут влиять на вязкость крови, особенно если есть какие-то генетические проблемы со свертываемостью. Во-вторых, момент, который достаточно часто встречается у женщин, особенно в возрастной категории — это так называемый „инсульт парикмахерский“», — объяснил Петр Труханов. По словам невролога, дамы в пожилом возрасте чаще следят за собой, чем мужчины. «Термин этот первично появился в Америке. У женщин в возрасте, как правило, есть проблемы с шейными позвоночными артериями, которые кровоснабжают головной мозг. И есть такое явление, как остеохондроз, за счет чего сосуды и извиваются. В парикмахерских женщинам моют голову в специальной раковине. Там шея пережимается, переразгибается позвоночник, и на этом фоне часто могут происходить инсульты. И это больше относится к женщинам, потому что мужчины реже в возрасте следят за собой», — добавил Труханов. Ранее гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что инфаркты и инсульты часто возникают на фоне переработок. Так как люди не дают организму полноценно отдохнуть.