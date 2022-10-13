Путин нашел самого надежного партнера России, приближенного к Западу

Путин: Турция оказалась самым надежным партнером для России из стран, приближенных к Западу
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Турция стала надежным партнером для России Фото:
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Турция оказалась самым надежным партнером, приближенным к Западу, для России. Об этом сообщил президент РФ страны в ходе встречи с главой Турции Реджеп Тайип Эрдоганом.

«Поставки газа в Турцию идут в полном объеме, страна оказалась самым надежным партнером», — уточнил Путин. Трансляцию встречи приводит телеканал «Россия 24». Также он уточнил, что «Турецкий поток» продолжает свою работу.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU, что отказ Турции от антироссийских санкций дает сильный импульс торговому обороту с Россией. Тем самым он похвалил Турцию за пророссийскую позицию на Западе.

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Турция оказалась самым надежным партнером, приближенным к Западу, для России. Об этом сообщил президент РФ страны в ходе встречи с главой Турции Реджеп Тайип Эрдоганом. «Поставки газа в Турцию идут в полном объеме, страна оказалась самым надежным партнером», — уточнил Путин. Трансляцию встречи приводит телеканал «Россия 24». Также он уточнил, что «Турецкий поток» продолжает свою работу. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU, что отказ Турции от антироссийских санкций дает сильный импульс торговому обороту с Россией. Тем самым он похвалил Турцию за пророссийскую позицию на Западе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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