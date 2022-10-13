Путин нашел самого надежного партнера России, приближенного к Западу

Турция стала надежным партнером для России
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Турция оказалась самым надежным партнером, приближенным к Западу, для России. Об этом сообщил президент РФ страны в ходе встречи с главой Турции Реджеп Тайип Эрдоганом.
«Поставки газа в Турцию идут в полном объеме, страна оказалась самым надежным партнером», — уточнил Путин. Трансляцию встречи приводит телеканал «Россия 24». Также он уточнил, что «Турецкий поток» продолжает свою работу.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU, что отказ Турции от антироссийских санкций дает сильный импульс торговому обороту с Россией. Тем самым он похвалил Турцию за пророссийскую позицию на Западе.
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