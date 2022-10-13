На тюменском полигоне мобилизованных учат стрелять из гранатометов и ставить мины. Фоторепортаж

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Полигон Тввику. Тюмень , мобилизованные
На тюменском полигоне ТВВИКУ идет подготовка подразделений мотострелковых войск Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

На тюменском полигоне ТВВИКУ началась боевая подготовка мобилизованных жителей ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Во время слаживания военнослужащим, в том числе, рассказывают и показывают, как обращаться со снайперской винтовкой, гранатометом и другим стрелковым оружием. Кроме этого, бойцы учатся рыть «правильные» траншеи и ставить минные заграждения. Подробнее об этом — в фоторепортаже URA.RU.

Полигон Тввику. Тюмень
Мобилизованные пермяки, ямальцы, жители ХМАО и Тюмени учатся рыть ломаные траншеи
Фото:
Полигон Тввику. Тюмень
В этом деле им помогает военная спецтехника
Фото:
Полигон Тввику. Тюмень
Разминирование «кошкой» — один из самых эффективных способов борьбы с вражескими растяжками
Фото:
Полигон Тввику. Тюмень
Инструкторы Тюменского высшего военно-командного училища учат мобилизованных ставить мины направленного действия…
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Полигон Тввику. Тюмень
… и стрелять из гранатометов
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Полигон Тввику. Тюмень
Штатных снайперов обучают не только стрельбе из винтовки
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Полигон Тввику. Тюмень
Они должны уметь маскироваться и выбирать самые выгодные позиции для ведения огня
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Полигон Тввику. Тюмень
Военные тратят все силы на подготовку. Тяжело в учении — легко в бою
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На тюменском полигоне ТВВИКУ началась боевая подготовка мобилизованных жителей ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Во время слаживания военнослужащим, в том числе, рассказывают и показывают, как обращаться со снайперской винтовкой, гранатометом и другим стрелковым оружием. Кроме этого, бойцы учатся рыть «правильные» траншеи и ставить минные заграждения. Подробнее об этом — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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