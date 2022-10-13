На тюменском полигоне ТВВИКУ идет подготовка подразделений мотострелковых войск
новость из сюжетаМобилизация в России
На тюменском полигоне ТВВИКУ началась боевая подготовка мобилизованных жителей ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Во время слаживания военнослужащим, в том числе, рассказывают и показывают, как обращаться со снайперской винтовкой, гранатометом и другим стрелковым оружием. Кроме этого, бойцы учатся рыть «правильные» траншеи и ставить минные заграждения. Подробнее об этом — в фоторепортаже URA.RU.
Мобилизованные пермяки, ямальцы, жители ХМАО и Тюмени учатся рыть ломаные траншеи
В этом деле им помогает военная спецтехника
Разминирование «кошкой» — один из самых эффективных способов борьбы с вражескими растяжками
Инструкторы Тюменского высшего военно-командного училища учат мобилизованных ставить мины направленного действия…
… и стрелять из гранатометов
Штатных снайперов обучают не только стрельбе из винтовки
Они должны уметь маскироваться и выбирать самые выгодные позиции для ведения огня
Военные тратят все силы на подготовку. Тяжело в учении — легко в бою
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