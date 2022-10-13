На тюменском полигоне ТВВИКУ идет подготовка подразделений мотострелковых войск Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

На тюменском полигоне ТВВИКУ началась боевая подготовка мобилизованных жителей ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Во время слаживания военнослужащим, в том числе, рассказывают и показывают, как обращаться со снайперской винтовкой, гранатометом и другим стрелковым оружием. Кроме этого, бойцы учатся рыть «правильные» траншеи и ставить минные заграждения. Подробнее об этом — в фоторепортаже URA.RU.

Мобилизованные пермяки, ямальцы, жители ХМАО и Тюмени учатся рыть ломаные траншеи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В этом деле им помогает военная спецтехника Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Разминирование «кошкой» — один из самых эффективных способов борьбы с вражескими растяжками Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Инструкторы Тюменского высшего военно-командного училища учат мобилизованных ставить мины направленного действия… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

… и стрелять из гранатометов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Штатных снайперов обучают не только стрельбе из винтовки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Они должны уметь маскироваться и выбирать самые выгодные позиции для ведения огня Фото: Денис Моргунов © URA.RU