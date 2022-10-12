Правительство РФ выделит Курганской области деньги на выкуп и строительство школ

13 октября 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Курганская область получит федеральные деньги на завершение строительства школ и детских садов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область получит дополнительные деньги на выкуп и завершение строительства школ и детских садов. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Информация опубликована в telegram-канале правительства РФ. На эти цели средства получат еще пять регионов. Общая сумма составит 4,3 млрд рублей. «По поручению президента проводим капитальный ремонт в школах и детских садах, строим новые. Республикам Алтай, Мордовия, Ингушетия и Тыва, Псковской и Курганской областям выделим дополнительно 4,3 млрд рублей, чтобы своевременно завершить работы по возведению 22 школ и семи детских садов», — сообщил на заседании правительства Мишустин. На сайте правительства России указано, что деньги также направят на выкуп школ в регионах. Средства будут выделены в рамках госпрограммы «Развитие образования». Мишустин отметил, что в новые школы и детсады пойдут более 17,5 тысячи детей. По словам премьер-министра, это позволит создать больше мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Кроме этого, эта мера поддержки поможет решить проблему третьей смены, которая есть в некоторых населенных пунктах стран. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ выделит 964 млн рублей на выкуп школы в селе Кетово. В июле в Шадринске приступили к строительству школы на 1100 мест. В Кургане в Заозерном идет строительство школы на 1500 мест.

Курганская область получит дополнительные деньги на выкуп и завершение строительства школ и детских садов. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Информация опубликована в telegram-канале правительства РФ. На эти цели средства получат еще пять регионов. Общая сумма составит 4,3 млрд рублей. «По поручению президента проводим капитальный ремонт в школах и детских садах, строим новые. Республикам Алтай, Мордовия, Ингушетия и Тыва, Псковской и Курганской областям выделим дополнительно 4,3 млрд рублей, чтобы своевременно завершить работы по возведению 22 школ и семи детских садов», — сообщил на заседании правительства Мишустин. На сайте правительства России указано, что деньги также направят на выкуп школ в регионах. Средства будут выделены в рамках госпрограммы «Развитие образования». Мишустин отметил, что в новые школы и детсады пойдут более 17,5 тысячи детей. По словам премьер-министра, это позволит создать больше мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Кроме этого, эта мера поддержки поможет решить проблему третьей смены, которая есть в некоторых населенных пунктах стран. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ выделит 964 млн рублей на выкуп школы в селе Кетово. В июле в Шадринске приступили к строительству школы на 1100 мест. В Кургане в Заозерном идет строительство школы на 1500 мест.