12 октября 2022

Власти ЯНАО анонсировали, когда мобилизованные получат выплаты

Власти ЯНАО: мобилизованные получат по 300 тысяч в течение недели
© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон Тввику. Тюмень , военные, солдаты, мобилизованные
Первые выплаты поступят в течение недели Фото:
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Мобилизация в России

Первые выплаты мобилизованные жители ЯНАО получат в течение недели. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа.

«Сейчас идет процесс передачи списков мобилизованных, зачисленных в воинские части, в органы соцзащиты округа. Ориентировочно в течение недели — десяти дней начнутся выплаты», — сообщили агентству в правительстве.

Мобилизованным ямальцам выплатят по 300 тысяч рублей. Также губернатор Дмитрий Артюхов рассказал, что семьям мобилизованных будут предоставлены дополнительные меры поддержки. О частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин 21 сентября.

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Первые выплаты мобилизованные жители ЯНАО получат в течение недели. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа. «Сейчас идет процесс передачи списков мобилизованных, зачисленных в воинские части, в органы соцзащиты округа. Ориентировочно в течение недели — десяти дней начнутся выплаты», — сообщили агентству в правительстве. Мобилизованным ямальцам выплатят по 300 тысяч рублей. Также губернатор Дмитрий Артюхов рассказал, что семьям мобилизованных будут предоставлены дополнительные меры поддержки. О частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин 21 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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