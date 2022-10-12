Власти ЯНАО анонсировали, когда мобилизованные получат выплаты

Власти ЯНАО: мобилизованные получат по 300 тысяч в течение недели

13 октября 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Первые выплаты поступят в течение недели Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Первые выплаты мобилизованные жители ЯНАО получат в течение недели. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа. «Сейчас идет процесс передачи списков мобилизованных, зачисленных в воинские части, в органы соцзащиты округа. Ориентировочно в течение недели — десяти дней начнутся выплаты», — сообщили агентству в правительстве. Мобилизованным ямальцам выплатят по 300 тысяч рублей. Также губернатор Дмитрий Артюхов рассказал, что семьям мобилизованных будут предоставлены дополнительные меры поддержки. О частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин 21 сентября.

Первые выплаты мобилизованные жители ЯНАО получат в течение недели. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа. «Сейчас идет процесс передачи списков мобилизованных, зачисленных в воинские части, в органы соцзащиты округа. Ориентировочно в течение недели — десяти дней начнутся выплаты», — сообщили агентству в правительстве. Мобилизованным ямальцам выплатят по 300 тысяч рублей. Также губернатор Дмитрий Артюхов рассказал, что семьям мобилизованных будут предоставлены дополнительные меры поддержки. О частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин 21 сентября.