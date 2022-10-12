Жены курганских мобилизованных пожаловались, что до их мужей не доходила гумпомощь

Жены шумихинских мобилизованных сообщили, что до их мужей не дошла первая отправка гумпомощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жены мобилизованных из Шумихинского округа возмутились, что их мужья не получили гуманитарную помощь, которую ранее власти централизовано отправили от Курганской области. В этот раз власти района пообещали лично отвезти вещи в военную часть. Об этом говорится в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Мы из Шумихи, у меня муж в Елани, очень надеемся, что на этот раз все дойдет. До этого, когда отправили гуманитарку с Курганской области, нашим парням она не досталась, многие ее не видели», — пишет пользовательница Аида. Ее также поддержала Светлана: «Скажу больше, никто не видел гуманитарку! Мой муж тоже в Елани. А администрации спасибо за поддержку наших мужей, сыновей и братьев».

В ответ на обращения жительниц района администрация заверила, что вся собранная гумпомощь дойдет до мобилизованных из Шумихи. «Сотрудники администрации округа будут лично сопровождать до Елани груз и проконтролируют доставку до наших ребят», — пишут в мэрии.

Выезд из Шумихи в Елань запланирован на 15 октября. До этого дня власти принимают гумпомощь с 8:00 до 17:00 в здании администрации на первом этаже (справа от входа). На пункте принимают еду быстрого приготовления (заварная вермишель, картофельное пюре, супы и каши), медикаменты (жгуты. Шприцы, антисептики, обезболивающие и противовирусные препараты). Также требуется термобелье, носки, нижнее белье, теплые вещи, средства гигиены. Фонарики и батарейки.

До этого URA.RU писало, что курганское региональное управление МВД России собрало более 1,5 млн рублей для поддержки мобилизованных земляков. Средства были собраны на специальный банковский счет, созданный правительством области.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.