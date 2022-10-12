Жены курганских мобилизованных пожаловались, что до их мужей не доходила гумпомощь

Жены мобилизованных из Шумихинского округа возмутились, что их мужья не получили гуманитарную помощь, которую ранее власти централизовано отправили от Курганской области. В этот раз власти района пообещали лично отвезти вещи в военную часть. Об этом говорится в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
«Мы из Шумихи, у меня муж в Елани, очень надеемся, что на этот раз все дойдет. До этого, когда отправили гуманитарку с Курганской области, нашим парням она не досталась, многие ее не видели», — пишет пользовательница Аида. Ее также поддержала Светлана: «Скажу больше, никто не видел гуманитарку! Мой муж тоже в Елани. А администрации спасибо за поддержку наших мужей, сыновей и братьев».
В ответ на обращения жительниц района администрация заверила, что вся собранная гумпомощь дойдет до мобилизованных из Шумихи. «Сотрудники администрации округа будут лично сопровождать до Елани груз и проконтролируют доставку до наших ребят», — пишут в мэрии.
Выезд из Шумихи в Елань запланирован на 15 октября. До этого дня власти принимают гумпомощь с 8:00 до 17:00 в здании администрации на первом этаже (справа от входа). На пункте принимают еду быстрого приготовления (заварная вермишель, картофельное пюре, супы и каши), медикаменты (жгуты. Шприцы, антисептики, обезболивающие и противовирусные препараты). Также требуется термобелье, носки, нижнее белье, теплые вещи, средства гигиены. Фонарики и батарейки.
До этого URA.RU писало, что курганское региональное управление МВД России собрало более 1,5 млн рублей для поддержки мобилизованных земляков. Средства были собраны на специальный банковский счет, созданный правительством области.
Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.
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