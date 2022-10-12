Власти ХМАО отправили экипировку мобилизованным землякам

13 октября 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Внутри рюкзаков для мобилизованных: дождевик, термобелье, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО отправили призванным на военную службу землякам в Омск первую партию так называемых рюкзаков для мобилизованных. Вместе со снаряжением в каждый набор положили детские рисунки со словами поддержки. Об этом сообщили в правительстве региона. «Рюкзаки для мобилизованных уже в пути. Первую партию комплектов отправили в Омск, где сейчас проходят обучение наши земляки. Вместе с необходимым снаряжением в каждом рюкзаке рисунки, трогательные слова поддержки и благодарности от маленьких югорчан — участников акции „Письмо солдату“», — говорится в официальном telegram-канале правительства ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой был составлен набор вещей для мобилизованных, в него вошли 28 предметов. В набор в том числе входят дождевик, термобелье, коврик для сидения, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон. Мобилизацию в России объявили 21 сентября. В помощь российской армии должны призвать около 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.

Власти ХМАО отправили призванным на военную службу землякам в Омск первую партию так называемых рюкзаков для мобилизованных. Вместе со снаряжением в каждый набор положили детские рисунки со словами поддержки. Об этом сообщили в правительстве региона. «Рюкзаки для мобилизованных уже в пути. Первую партию комплектов отправили в Омск, где сейчас проходят обучение наши земляки. Вместе с необходимым снаряжением в каждом рюкзаке рисунки, трогательные слова поддержки и благодарности от маленьких югорчан — участников акции „Письмо солдату“», — говорится в официальном telegram-канале правительства ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой был составлен набор вещей для мобилизованных, в него вошли 28 предметов. В набор в том числе входят дождевик, термобелье, коврик для сидения, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон. Мобилизацию в России объявили 21 сентября. В помощь российской армии должны призвать около 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.