Российские власти начинают вывозить людей из Херсонской области

Правительство РФ согласилось помочь Херсонской области с выездом жителей
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, портрет, хуснуллин марат
Вице-премьер РФ Хуснуллин согласился с тем, что региону необходима помощь Фото:
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Власти России помогут с выездом жителям Херсонской области в другие регионы РФ. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В связи с обращением главы Херсонской области Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области», — передает пресс-служба слова Хуснуллина. Помимо этого, власти обеспечат для выезжающих граждан бесплатное проживание.

Ранее с просьбой об этом обратился глава региона Владимир Сальдо. По его словам, жителям области нужно дать возможность уехать из-за ежедневных ракетных ударов по территории. По его словам, жители региона после присоединения к РФ захотели уехать в соседние регионы России — Ростовскую область, Крым или Краснодарский край.

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Власти России помогут с выездом жителям Херсонской области в другие регионы РФ. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. «В связи с обращением главы Херсонской области Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области», — передает пресс-служба слова Хуснуллина. Помимо этого, власти обеспечат для выезжающих граждан бесплатное проживание. Ранее с просьбой об этом обратился глава региона Владимир Сальдо. По его словам, жителям области нужно дать возможность уехать из-за ежедневных ракетных ударов по территории. По его словам, жители региона после присоединения к РФ захотели уехать в соседние регионы России — Ростовскую область, Крым или Краснодарский край.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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