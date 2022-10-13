Вирусолог Чумаков назвал главный фактор, указывающий на искусственное создание коронавируса

Вирусолог Чумаков: резкое распространение среди людей говорит об искусственном создании коронавируса

13 октября 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

Быстрая адаптация COVID-19 к человеку говорит о его лабораторном создании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Быстрое распространение среди людей, когда инфекция только попала в человеческую популяцию является серьезным аргументом, который говорит об искусственном создании коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Мы были не готовы к резкому появлению пандемического вируса, что еще раз говорит в пользу его искусственного происхождения. Как будто ниоткуда взявшийся вирус, который никогда людей не поражал, вдруг одним прыжком достиг пандемического потенциала. Такого просто не бывает, поэтому это один из очень серьезных аргументов его искусственного происхождения», — сказал Петр Чумаков. Как объяснил вирусолог, обычно вирусы очень долго приживаются к человеческой популяции. «Когда идет период адаптации к человеческой популяции, все это возникает постепенно. Люди успевают что-то выработать, например, вакцину. А тут все с места в карьер пошло. Я не думаю, что в будущем нас ожидает вирус, который появился природным путем. Но болезнетворные вирусы можно сделать из существующих семейств», — уточнил профессор. Ранее комиссия по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet допустила искусственное происхождение инфекции. По их мнению, вирус мог появиться в результате инцидента, связанного с исследованием в лабораторных условиях. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус также допустил, что причиной пандемии коронавируса могла быть утечка из лаборатории.

Быстрое распространение среди людей, когда инфекция только попала в человеческую популяцию является серьезным аргументом, который говорит об искусственном создании коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Мы были не готовы к резкому появлению пандемического вируса, что еще раз говорит в пользу его искусственного происхождения. Как будто ниоткуда взявшийся вирус, который никогда людей не поражал, вдруг одним прыжком достиг пандемического потенциала. Такого просто не бывает, поэтому это один из очень серьезных аргументов его искусственного происхождения», — сказал Петр Чумаков. Как объяснил вирусолог, обычно вирусы очень долго приживаются к человеческой популяции. «Когда идет период адаптации к человеческой популяции, все это возникает постепенно. Люди успевают что-то выработать, например, вакцину. А тут все с места в карьер пошло. Я не думаю, что в будущем нас ожидает вирус, который появился природным путем. Но болезнетворные вирусы можно сделать из существующих семейств», — уточнил профессор. Ранее комиссия по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet допустила искусственное происхождение инфекции. По их мнению, вирус мог появиться в результате инцидента, связанного с исследованием в лабораторных условиях. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус также допустил, что причиной пандемии коронавируса могла быть утечка из лаборатории.