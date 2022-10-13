Тюменцев напугала стая собак во дворе многоэтажки. Видео

14 октября 2022 в 04:45 Размер текста - 17 +

Тюменцы испугались стаи собак во дворе многоэтажки на улице Воровского Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей Тюмени напугала стая собак во дворе жилого дома на улице Воровского. Об этом тюменцы сообщили в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «На улице Воровского, 31 бегает стая собак. Взрослому человеку страшно пройти, а ребенку тем более! Примите, пожалуйста меры, пока никто не пострадал!», — рассказал житель на правах анонимности. В комментариях к видео тюменцы поделились на два лагеря. Одни отметили, что собаки лишь играют и не планируют нападать на местных жителей. «Хорошие, добрые собачки. Играют. Никто на вас не собирается нападать», — заявила пользовательница Юлия Бушланова. «Обычные собачки, страшновато да. Но вас не съели, а могли», — прокомментировал Дмитрий Казанцев. Другие же предположили, что животные могли укусить прохожих. «Если укусят, то вы, диванные герои, будете говорить, что собаки все равно не виноваты. Попробуйте сами пройти возле стаи собак», — написал один из пользователей. Агентство URA.RU направило запрос в МКУ «ЛесПаркХоз». Ответ ожидается.

Жителей Тюмени напугала стая собак во дворе жилого дома на улице Воровского. Об этом тюменцы сообщили в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «На улице Воровского, 31 бегает стая собак. Взрослому человеку страшно пройти, а ребенку тем более! Примите, пожалуйста меры, пока никто не пострадал!», — рассказал житель на правах анонимности. В комментариях к видео тюменцы поделились на два лагеря. Одни отметили, что собаки лишь играют и не планируют нападать на местных жителей. «Хорошие, добрые собачки. Играют. Никто на вас не собирается нападать», — заявила пользовательница Юлия Бушланова. «Обычные собачки, страшновато да. Но вас не съели, а могли», — прокомментировал Дмитрий Казанцев. Другие же предположили, что животные могли укусить прохожих. «Если укусят, то вы, диванные герои, будете говорить, что собаки все равно не виноваты. Попробуйте сами пройти возле стаи собак», — написал один из пользователей. Агентство URA.RU направило запрос в МКУ «ЛесПаркХоз». Ответ ожидается.