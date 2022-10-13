Глава «Газпрома» высказался о состоянии «Северных потоков»

Трубы «Северного потока» на большом протяжении заполнены морской водой, ремонт может потребовать замены значительной их части. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности в сторону России, заполнена морской водой. Это беспрецедентное ЧП, беспрецедентные террористические акты», — сказал он в эфире Первого канала. По его словам, чтобы восстановить работу необходимо отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии «и фактически строить новый участок», сказал Миллер, ссылаясь на мнение эксперта по этому вопросу.
В конце сентября на «Северных потоках» произошли аварии. Оператор газопровода сказал, что происшествие беспрецедентно. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. По его словам, газопроводы можно отремонтировать.
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Трубы «Северного потока» на большом протяжении заполнены морской водой, ремонт может потребовать замены значительной их части. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности в сторону России, заполнена морской водой. Это беспрецедентное ЧП, беспрецедентные террористические акты», — сказал он в эфире Первого канала. По его словам, чтобы восстановить работу необходимо отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии «и фактически строить новый участок», сказал Миллер, ссылаясь на мнение эксперта по этому вопросу. В конце сентября на «Северных потоках» произошли аварии. Оператор газопровода сказал, что происшествие беспрецедентно. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. По его словам, газопроводы можно отремонтировать.