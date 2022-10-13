Приложение «ВКонтакте» стало вновь доступно для пользователей Apple

Приложение «ВКонтакте» было удалено из App Store 28 сентября
Приложение «ВКонтакте» вновь стало доступно в магазине App Store. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
«Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — сообщила пресс-служба VK. Приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из App Store в ночь на 28 сентября.
Российские приложения удаляют из маркетплейсов в рамках антироссийских санкций, ставших ответом на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее из AppStore пропал «Сбербанк Онлайн».
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