13 октября 2022

Приложение «ВКонтакте» стало вновь доступно для пользователей Apple

Приложение «ВКонтакте» вернули в магазин App Store
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобильное приложение
Приложение «ВКонтакте» было удалено из App Store 28 сентября Фото:

Приложение «ВКонтакте» вновь стало доступно в магазине App Store. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

«Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — сообщила пресс-служба VK. Приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из App Store в ночь на 28 сентября.

Российские приложения удаляют из маркетплейсов в рамках антироссийских санкций, ставших ответом на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее из AppStore пропал «Сбербанк Онлайн».

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Приложение «ВКонтакте» вновь стало доступно в магазине App Store. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети. «Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — сообщила пресс-служба VK. Приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из App Store в ночь на 28 сентября. Российские приложения удаляют из маркетплейсов в рамках антироссийских санкций, ставших ответом на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее из AppStore пропал «Сбербанк Онлайн».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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