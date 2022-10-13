Власти Запорожья рассказали о ловушке, которую РФ устроила для иностранных наемников Рогов: в Запорожье иностранные наемники попали в ловушку при наступлении 14 октября 2022 в 03:23 Размер текста - 17 + Власти Запорожья: группа из десяти иностранцев попали в ловушку РФ при наступлении Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожье группа иностранных наемников попали в ловушку при наступлении. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Западные наемники попали в ловушку на Запорожской линии боевого соприкосновения. Группа около 10 человек — иностранцев — совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи. Их запустили, после чего начался бой», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Ранее Рогов сообщал, что наемники из 34 стран были направлены в зону конфликта на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации страны. В Запорожье группа иностранных наемников попали в ловушку при наступлении. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Западные наемники попали в ловушку на Запорожской линии боевого соприкосновения. Группа около 10 человек — иностранцев — совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи. Их запустили, после чего начался бой», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Ранее Рогов сообщал, что наемники из 34 стран были направлены в зону конфликта на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям