13 октября 2022

Власти Запорожья рассказали о ловушке, которую РФ устроила для иностранных наемников

Рогов: в Запорожье иностранные наемники попали в ловушку при наступлении
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, оружие, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, пехотинцы
Власти Запорожья: группа из десяти иностранцев попали в ловушку РФ при наступлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожье группа иностранных наемников попали в ловушку при наступлении. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Западные наемники попали в ловушку на Запорожской линии боевого соприкосновения. Группа около 10 человек — иностранцев — совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи. Их запустили, после чего начался бой», — сообщил Рогов в своем telegram-канале.

Ранее Рогов сообщал, что наемники из 34 стран были направлены в зону конфликта на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации страны.

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В Запорожье группа иностранных наемников попали в ловушку при наступлении. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Западные наемники попали в ловушку на Запорожской линии боевого соприкосновения. Группа около 10 человек — иностранцев — совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи. Их запустили, после чего начался бой», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Ранее Рогов сообщал, что наемники из 34 стран были направлены в зону конфликта на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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