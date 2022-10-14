Лукашенко проверит готовность армии Белоруссии из-за возможных неожиданных ситуаций

Александр Лукашенко проверит готовность армии Белоруссии, заявили в белорусском МИД Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит провести военные сборы для проверки готовности республики к неожиданным ситуациям. Об этом сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

«Президент [Белоруссии Александр Лукашенко] все-таки еще раз просит проверить готовность вооруженных сил, войск территориальной обороны к возникновению неожиданных ситуаций», — сказал Макей в интервью газете «Известия». По его словам, это также необходимо для того, чтобы понять, «кто числится на учете, подходят ли они для военной службы».

Ранее Макей заявлял, что недальновидность западных политиков способна привести к началу третьей мировой войны. По его словам, европейские соседи Белоруссии не реагируют на попытки Минска «закопать топор войны в землю и настраивать нормальную коммуникацию».