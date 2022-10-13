Глава МИД Белоруссии Макей предрек третью мировую войну из-за западных политиков

Недальновидность западных политиков способна привести к началу третьей мировой войны. Такое заявление сделал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
«Все нынешние [западные] лидеры не способны принять решение стратегического характера, остановиться, подумать и определить, что в данной ситуации важнее. Сегодня мы обязаны задуматься над главным вопросом безопасности: как сберечь наш регион и планету. Если мы не остановимся, то это точно дойдет до третьей мировой войны, чего не хотелось бы, естественно», — сказал Владимир Макей в интервью «Известиям».
Министр заявил, что европейские соседи Белоруссии не реагируют на попытки Минска «закопать топор войны в землю и настраивать нормальную коммуникацию». «Мы видим неготовность политиков соседних стран к развитию нормальных отношений с Белоруссией», — продолжил он.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Недальновидность западных политиков способна привести к началу третьей мировой войны. Такое заявление сделал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. «Все нынешние [западные] лидеры не способны принять решение стратегического характера, остановиться, подумать и определить, что в данной ситуации важнее. Сегодня мы обязаны задуматься над главным вопросом безопасности: как сберечь наш регион и планету. Если мы не остановимся, то это точно дойдет до третьей мировой войны, чего не хотелось бы, естественно», — сказал Владимир Макей в интервью «Известиям». Министр заявил, что европейские соседи Белоруссии не реагируют на попытки Минска «закопать топор войны в землю и настраивать нормальную коммуникацию». «Мы видим неготовность политиков соседних стран к развитию нормальных отношений с Белоруссией», — продолжил он. Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Запад готовится применить ядерное оружие против республики и ее союзников. Также, по его словам, иностранные спецслужбы готовят боевиков для захвата райцентра в Белоруссии. 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о развертывании совместной группировки войск с Россией из-за обострения ситуации на западных границах. В Минске заявили, что ПВО республики готова к украинским провокациям.