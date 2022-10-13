Курганский боец, раненный в ходе СВО, рвется обратно на фронт

Житель Курганской области ждет операцию, чтобы вернуться в зону СВО

14 октября 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

Боец отправится на фронт после операции (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганец, получивший ранение в ходе минометного обстрела на спецоперации в Донбассе, хочет быстрее вернуться на фронт, чтобы помогать своим бойцам. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Я должен уже был уехать обратно на спецоперацию, но мне предстоит еще одна операция. После нее сразу же вернусь на фронт. Я уже заряженный, собранный. У меня боевой настрой. Надо помогать своим парням. Тем более, что я командир взвода. Я просто обязан находиться там, вместе с ними», — рассказал курганец. По словам бойца, изначально он служил в артиллерии, но когда приехал на спецоперацию, то попросился в разведку. «Меня взяли на передовую. Сначала участвовал в боях в Изюме (Харьковская область), потом в Славянске (ДНР). Приходилось находиться под постоянными обстрелами минометов. В один день лежал в окопе и рядом прилетел снаряд, меня выкинуло из окопа, так и получил ранение», — отметил курганец. Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области, раненный на спецоперации в Донбассе, решил пойти добровольцем вслед за мобилизованным братом. Также сообщалось, что курганский боец из зоны СВО посоветовал мобилизованным изучать медицину, меньше есть перед боем и запасаться жгутами. О начале военной спецоперации стало известно 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Курганец, получивший ранение в ходе минометного обстрела на спецоперации в Донбассе, хочет быстрее вернуться на фронт, чтобы помогать своим бойцам. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Я должен уже был уехать обратно на спецоперацию, но мне предстоит еще одна операция. После нее сразу же вернусь на фронт. Я уже заряженный, собранный. У меня боевой настрой. Надо помогать своим парням. Тем более, что я командир взвода. Я просто обязан находиться там, вместе с ними», — рассказал курганец. По словам бойца, изначально он служил в артиллерии, но когда приехал на спецоперацию, то попросился в разведку. «Меня взяли на передовую. Сначала участвовал в боях в Изюме (Харьковская область), потом в Славянске (ДНР). Приходилось находиться под постоянными обстрелами минометов. В один день лежал в окопе и рядом прилетел снаряд, меня выкинуло из окопа, так и получил ранение», — отметил курганец. Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области, раненный на спецоперации в Донбассе, решил пойти добровольцем вслед за мобилизованным братом. Также сообщалось, что курганский боец из зоны СВО посоветовал мобилизованным изучать медицину, меньше есть перед боем и запасаться жгутами. О начале военной спецоперации стало известно 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.