Прокуратура обязала мэрию переселить инвалида из аварийного жилья в ЯНАО

14 октября 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

Инвалид жил в аварийном доме с износом в 84% Фото: Размик Закарян © URA.RU В Приуральском районе (ЯНАО) инвалид первой группы жил в аварийном помещении с износом в 84%, которое подлежит сносу. Через суд прокуратура заставила переселить женщину, об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. «Заявительница является инвалидом I группы и проживает в муниципальном жилом помещении, которое с января 2018 г. признано аварийным и подлежащим сносу (износ дома более 84%). Прокурор обратился с иском в суд о возложении на администрацию района обязанности предоставить женщине во внеочередном порядке взамен аварийного благоустроенное жилое помещение», — говорится в сообщении. Отмечается, что жилье должно быть предоставлено женщине по договору соцнайма. Суд поддержал требования прокуратуры. Исполнение решения суда проконтролирует надзорное ведомство. Ранее сообщалось, что в Тазовском районе администрация год не могла выдать семье положенную квартиру. Тогда проблема также была решена через суд.

В Приуральском районе (ЯНАО) инвалид первой группы жил в аварийном помещении с износом в 84%, которое подлежит сносу. Через суд прокуратура заставила переселить женщину, об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. «Заявительница является инвалидом I группы и проживает в муниципальном жилом помещении, которое с января 2018 г. признано аварийным и подлежащим сносу (износ дома более 84%). Прокурор обратился с иском в суд о возложении на администрацию района обязанности предоставить женщине во внеочередном порядке взамен аварийного благоустроенное жилое помещение», — говорится в сообщении. Отмечается, что жилье должно быть предоставлено женщине по договору соцнайма. Суд поддержал требования прокуратуры. Исполнение решения суда проконтролирует надзорное ведомство. Ранее сообщалось, что в Тазовском районе администрация год не могла выдать семье положенную квартиру. Тогда проблема также была решена через суд.