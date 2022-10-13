13 октября 2022
12 октября 2022

Прокуратура обязала мэрию переселить инвалида из аварийного жилья в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первые участки реновации. Екатеринбург, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Инвалид жил в аварийном доме с износом в 84% Фото:

В Приуральском районе (ЯНАО) инвалид первой группы жил в аварийном помещении с износом в 84%, которое подлежит сносу. Через суд прокуратура заставила переселить женщину, об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Заявительница является инвалидом I группы и проживает в муниципальном жилом помещении, которое с января 2018 г. признано аварийным и подлежащим сносу (износ дома более 84%). Прокурор обратился с иском в суд о возложении на администрацию района обязанности предоставить женщине во внеочередном порядке взамен аварийного благоустроенное жилое помещение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жилье должно быть предоставлено женщине по договору соцнайма. Суд поддержал требования прокуратуры. Исполнение решения суда проконтролирует надзорное ведомство.

Ранее сообщалось, что в Тазовском районе администрация год не могла выдать семье положенную квартиру. Тогда проблема также была решена через суд.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

В Приуральском районе (ЯНАО) инвалид первой группы жил в аварийном помещении с износом в 84%, которое подлежит сносу. Через суд прокуратура заставила переселить женщину, об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. «Заявительница является инвалидом I группы и проживает в муниципальном жилом помещении, которое с января 2018 г. признано аварийным и подлежащим сносу (износ дома более 84%). Прокурор обратился с иском в суд о возложении на администрацию района обязанности предоставить женщине во внеочередном порядке взамен аварийного благоустроенное жилое помещение», — говорится в сообщении. Отмечается, что жилье должно быть предоставлено женщине по договору соцнайма. Суд поддержал требования прокуратуры. Исполнение решения суда проконтролирует надзорное ведомство. Ранее сообщалось, что в Тазовском районе администрация год не могла выдать семье положенную квартиру. Тогда проблема также была решена через суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...