В Челябинске водителям общественного транспорта и фармацевтам предоставят бронь

Водителям и фармацевтам предложили вакансии с бронью Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Челябинске водителей общественного транспорта и фармацевтов-провизоров примут на работу с предоставлением брони от мобилизации. Это следует из появившихся на сайте «Зарплата.ру» объявлений о вакансиях.

«„Областной аптечный склад“ („ОАС“) примет фармацевта-провизора. На данной должности предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на период работы на нашем предприятии», — сообщили в компании на сайте «Зарплата.ру».

Как URA.RU рассказала заместитель гендиректора «ОАС» Наталья Денисова, бронь предоставляется специалистам Челябинска и других территорий области. Наличие отсрочки связано с социальной значимостью работы аптек. Льгота предоставляется для сотрудника, замещающего ряд специальностей, и действует для мужчин и женщин в военное и мирное время. Основным требованием к соискателям, судя по объявлению на сайте поиска работы, является наличие фармацевтического образования и сертификата либо аккредитации.

Бронь от призыва также готовы предложить в компании «ЧелябГЭТ». Как URA.RU пояснили в отделе кадров предприятия, требуется порядка ста сотрудников, которым положена отсрочка. Среди них слесари-электрики по ремонту электрооборудования, слесари по ремонту подвижного состава. Есть ряд условий, например, возраст кандидата должен быть не младше 35 лет. Если же человек устраивается на позиции водителей трамвая или троллейбуса, то потребуется около полугода для обучения профессиональным навыкам. Этот период оплачивается, но отсрочки на данное время не предоставляют.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С тех пор регион выполнил план призыва на 70%. Челябинская область даже сформировала отдельный батальон связи.