Суд прекратил уголовное дело против ректора РАНХиГС Владимира Мау

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Суд прекратил уголовное преследование Мау по делу о мошенничестве Фото:
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В отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау прекратили уголовное преследование по делу о мошенничестве. Об этом сообщил информированный источник.

«Уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о мошенничестве в особо крупном размере прекращено», — пиешет РБК, ссылаясь на свои источники. Собеседник также рассказал о состоянии ректора: «Он ведет себя уверенно, в академии бывает каждый день».

Ректор РАНХиГС был задержан 30 июня. Следователи предъявляли ему обвинение в хищении средств вуза.

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В отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау прекратили уголовное преследование по делу о мошенничестве. Об этом сообщил информированный источник. «Уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о мошенничестве в особо крупном размере прекращено», — пиешет РБК, ссылаясь на свои источники. Собеседник также рассказал о состоянии ректора: «Он ведет себя уверенно, в академии бывает каждый день». Ректор РАНХиГС был задержан 30 июня. Следователи предъявляли ему обвинение в хищении средств вуза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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