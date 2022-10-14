Суд прекратил уголовное дело против ректора РАНХиГС Владимира Мау

Суд прекратил уголовное преследование Мау по делу о мошенничестве
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В отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау прекратили уголовное преследование по делу о мошенничестве. Об этом сообщил информированный источник.
«Уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о мошенничестве в особо крупном размере прекращено», — пиешет РБК, ссылаясь на свои источники. Собеседник также рассказал о состоянии ректора: «Он ведет себя уверенно, в академии бывает каждый день».
Ректор РАНХиГС был задержан 30 июня. Следователи предъявляли ему обвинение в хищении средств вуза.
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