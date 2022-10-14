«Белта»: КГБ Беларуси опровергает режим контртеррористической операции в стране

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Разное. Москва, беларусь, флаг, флаг белоруссии, Белоруссия
На территории Республики Беларусь нет режима КТО, заявил источник СМИ Фото:

Белоруссия не вводила режим контртеррористической операции (КТО) на территории страны. Об этом заявил источник в КГБ республики.

«На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер», — сказал источник «Белта» в КГБ. Согласно закону, режим КТО должен вводить Комитет госбезопасности, отметил он.

По словам собеседника, на территории республики проводятся плановые учебные мероприятия. «В настоящее время в республике проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению», — сказал он.

Информация о введении режима КТО в Белоруссии появилась 14 октября. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел страны Владимир Макей, сославшись на решение президента.

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Белоруссия не вводила режим контртеррористической операции (КТО) на территории страны. Об этом заявил источник в КГБ республики. «На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер», — сказал источник «Белта» в КГБ. Согласно закону, режим КТО должен вводить Комитет госбезопасности, отметил он. По словам собеседника, на территории республики проводятся плановые учебные мероприятия. «В настоящее время в республике проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению», — сказал он. Информация о введении режима КТО в Белоруссии появилась 14 октября. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел страны Владимир Макей, сославшись на решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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