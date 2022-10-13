13 октября 2022

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции

Глава МИД Белоруссии Макей объявил о введении режима контртеррористической операции
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Власти Белоруссии ввели в стране режим КТО, заявил Владимир Макей Фото:

Белоруссия ввела режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции», — заявил Владимир Макей в интервью «Известиям». По его словам, это необходимо для осуществления защиты граждан республики.

Министр также заявил, что власти республики получали информацию о том, что со стороны сопредельных государств планируются провокации. Некоторые из них связаны «чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», уточнил он.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Запад готовится применить ядерное оружие против республики и ее союзников. Также, по его словам, иностранные спецслужбы готовят боевиков для захвата райцентра в Белоруссии. Глава МИД Белоруссии заявил, что действия западных политиков провоцируют начало третьей мировой войны. В Минске заявили, что ПВО республики готова к украинским провокациям.

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Белоруссия ввела режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. «Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции», — заявил Владимир Макей в интервью «Известиям». По его словам, это необходимо для осуществления защиты граждан республики. Министр также заявил, что власти республики получали информацию о том, что со стороны сопредельных государств планируются провокации. Некоторые из них связаны «чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», уточнил он. Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Запад готовится применить ядерное оружие против республики и ее союзников. Также, по его словам, иностранные спецслужбы готовят боевиков для захвата райцентра в Белоруссии. Глава МИД Белоруссии заявил, что действия западных политиков провоцируют начало третьей мировой войны. В Минске заявили, что ПВО республики готова к украинским провокациям.
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