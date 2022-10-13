Заместителю курганского губернатора добавили полномочий

Замгубернатора Курганской области Ермакову поручили ценообразование земельных участков

В постановление правительства Курганской области, которое касается ценообразования земельных участков, внесли изменения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместителю губернатора Курганской области поручили контролировать порядок определения цен продажи земельных участков, которые предоставляются без торгов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правой информации. Этим вопросом будет заниматься замглавы региона Константин Ермаков, указано в открытых источниках.

«Внести в постановление правительства Курганской области <…> „Об утверждении порядка определения цены продажи земельных участков в собственности Курганской области и госсобственность на которые не разграничена, предоставляемых без проведения торгов“ следующие изменения: <…> „контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Курганской области“», — говорится в тексте постановления. Раньше данные полномочия были возложены на директора департамента имущественных и земельных отношений. Корректировки внесены в соответствии с постановлением российского правительства.

Сейчас данным вопросом будет заниматься Константин Ермаков. На сайте областного правительство указано, что именно он курирует работу департамента имущественных и земельных отношений.

Ранее URA.RU писало, что Ермаков с начала этого года является заместителем губернатора с расширенными полномочиями. Также чиновник координирует работу финансового управления, департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, управления по обеспечению деятельности мировых судей.