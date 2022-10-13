В Тюмени назначили нового главу прокуратуры

Прокурором Тюмени назначен Владимир Бондарчук

14 октября 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Владимир Бондарчук был назначен прокурором Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокурором Тюмени был назначен Владимир Бондарчук. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Прокурор области Владислав Московских представил коллективу прокуратуры города Тюмени, представителям органов местного самоуправления и правоохранительных органов назначенного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.10.2022 прокурора города Тюмени старшего советника юстиции Владимира Бондарчука. Бондарчук Владимир Владимирович родился в 1974 году, в 2002 году окончил Столичный гуманитарный институт (г. Москва) по специальности юриспруденция», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что Бондарчук работает в правоохранительных структурах с 2002 года. С 2017 — го возглавлял Ялуторовскую межрайонную прокуратуру. «За добросовестное исполнение должностных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации», — сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура Тюменской области столкнулась с оттоком кадров. В ведомстве ситуацию назвали естественным процессом.

Прокурором Тюмени был назначен Владимир Бондарчук. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Прокурор области Владислав Московских представил коллективу прокуратуры города Тюмени, представителям органов местного самоуправления и правоохранительных органов назначенного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.10.2022 прокурора города Тюмени старшего советника юстиции Владимира Бондарчука. Бондарчук Владимир Владимирович родился в 1974 году, в 2002 году окончил Столичный гуманитарный институт (г. Москва) по специальности юриспруденция», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что Бондарчук работает в правоохранительных структурах с 2002 года. С 2017 — го возглавлял Ялуторовскую межрайонную прокуратуру. «За добросовестное исполнение должностных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации», — сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура Тюменской области столкнулась с оттоком кадров. В ведомстве ситуацию назвали естественным процессом.