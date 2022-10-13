13 октября 2022

В Тюмени назначили нового главу прокуратуры

Прокурором Тюмени назначен Владимир Бондарчук
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, прокурор, судебное заседание
Владимир Бондарчук был назначен прокурором Тюмени Фото:

Прокурором Тюмени был назначен Владимир Бондарчук. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.

«Прокурор области Владислав Московских представил коллективу прокуратуры города Тюмени, представителям органов местного самоуправления и правоохранительных органов назначенного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.10.2022 прокурора города Тюмени старшего советника юстиции Владимира Бондарчука. Бондарчук Владимир Владимирович родился в 1974 году, в 2002 году окончил Столичный гуманитарный институт (г. Москва) по специальности юриспруденция», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что Бондарчук работает в правоохранительных структурах с 2002 года. С 2017 — го возглавлял Ялуторовскую межрайонную прокуратуру. «За добросовестное исполнение должностных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации», — сообщает telegram-канал областной прокуратуры.

Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура Тюменской области столкнулась с оттоком кадров. В ведомстве ситуацию назвали естественным процессом.

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Прокурором Тюмени был назначен Владимир Бондарчук. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Прокурор области Владислав Московских представил коллективу прокуратуры города Тюмени, представителям органов местного самоуправления и правоохранительных органов назначенного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.10.2022 прокурора города Тюмени старшего советника юстиции Владимира Бондарчука. Бондарчук Владимир Владимирович родился в 1974 году, в 2002 году окончил Столичный гуманитарный институт (г. Москва) по специальности юриспруденция», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что Бондарчук работает в правоохранительных структурах с 2002 года. С 2017 — го возглавлял Ялуторовскую межрайонную прокуратуру. «За добросовестное исполнение должностных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации», — сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура Тюменской области столкнулась с оттоком кадров. В ведомстве ситуацию назвали естественным процессом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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