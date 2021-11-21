В новом курганском округе выбрали первого главу

Игорь Арзин стал первым главой Петуховского муниципального округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главой Петуховского муниципального округа Курганской области избран Игорь Арзин, который ранее возглавлял Петуховский район. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, близких к властям региона и муниципалитета.

«На заседании думы Петуховского округа депутаты избрали главу. Им стал Арзин. За него отдали голоса 14 из 15 депутатов», — рассказал один из инсайдеров.

Дозвониться до Арзина URA.RU не удалось. Сотрудники администрации района итоги выборов главы комментировать не стали. Ранее сообщалось, что по итогам конкурса по отбору кандидатур на пост главы округа Арзин набрал 11,9 балла (85% максимально возможных 15 баллов). Его единственный соперник, замглавы города Петухово по вопросам ЖКХ Александр Калинин, набрал 9,6 балла (68,6%).

Петуховский муниципальный округ создан в конце апреля путем объединения всех поселений Петуховского района, сообщало ранее URA.RU. В сентябре в новом муниципалитете избрали депутатов думы округа, которые и объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы.