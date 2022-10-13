Федерация дала почти миллиард рублей, чтобы школа в Кетово открылась до конца года

14 октября 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

Школа в Кетово, вопреки ожиданиям, не открылась 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из федерального бюджета выделили почти миллиард рублей на выкуп и оснащение оборудованием Кетовской школы в Курганской области. До 31-го декабря этого года там должны начать образовательную деятельность, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Бюджету Курганской области в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств по приобретению объекта капстроительства «Школа на 1100 мест по адресу Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 49А, учебного оборудования для оснащения указанного объекта, а также здания котельной, отапливающей указанный объект, — бюджетные ассигнования в размере 963 млн 567,5 тысячи рублей. Имея ввиду достижение до 31 декабря 2022 г. 100% уровня технической готовности и оснащенности объекта с обеспечением начала образовательной деятельности», — указано в распоряжении Правительства РФ. Средства выделили из резервного фонда Правительства РФ рамках реализации госпрограммы «Развитие образования». Проблему с выкупом построенной школы в регионе не могли решить несколько лет. Ранее URA.RU писало, что школу в селе Кетово построили в 2019 году, но чиновники и застройщик не могли договориться о цене выкупа. Власти были готовы купить школу за 738 млн рублей, а застройщик хотел получить 1,1 млрд. В августе источники агентства сообщили, что сторонам удалось договориться.

Из федерального бюджета выделили почти миллиард рублей на выкуп и оснащение оборудованием Кетовской школы в Курганской области. До 31-го декабря этого года там должны начать образовательную деятельность, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Бюджету Курганской области в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств по приобретению объекта капстроительства «Школа на 1100 мест по адресу Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 49А, учебного оборудования для оснащения указанного объекта, а также здания котельной, отапливающей указанный объект, — бюджетные ассигнования в размере 963 млн 567,5 тысячи рублей. Имея ввиду достижение до 31 декабря 2022 г. 100% уровня технической готовности и оснащенности объекта с обеспечением начала образовательной деятельности», — указано в распоряжении Правительства РФ. Средства выделили из резервного фонда Правительства РФ рамках реализации госпрограммы «Развитие образования». Проблему с выкупом построенной школы в регионе не могли решить несколько лет. Ранее URA.RU писало, что школу в селе Кетово построили в 2019 году, но чиновники и застройщик не могли договориться о цене выкупа. Власти были готовы купить школу за 738 млн рублей, а застройщик хотел получить 1,1 млрд. В августе источники агентства сообщили, что сторонам удалось договориться.