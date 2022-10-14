Отоларинголог Мальченко: храп грозит человеку внезапной смертью во сне

15 октября 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Храп является симптомом другого заболевания Фото: Анна Майорова © URA.RU Храп с остановкой дыхания является одной из главных причин смерти человека во сне. Об этом в разговоре с URA.RU заявила врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко. «Если это осложненный храп, то при самой легкой степени идет риск артериальной гипертензии, повышения артериального давления, повышения внутричерепного давления. Человек не высыпается и начинается дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни. В высокой степени храп, то есть, с остановкой дыхания, это одна из самых частых причин смерти человека во сне», — рассказала Ольга Мальченко. По словам специалиста, храп является лишь симптомом другого заболевания. «Храп — это всегда вторичная причина. Он бывает трех уровней. Когда нарушено носовое дыхание, то есть, это могут быть заболевания в полости носа, полипы, кисты, искривление перегородки. Может быть, при нормальном носовом дыхании проблемы с небом. Например, хронический тонзиллит, когда большие миндалины. Могут быть аденоиды, которые в детстве не ушли. Также, это может быть проблема избыточного веса», — добавила отоларинголог. Ранее Физиолог Александр Савелов-Дерябин назвал храп сигналом развития инсульта. Он объяснил, что состояния и заболевания, вызывающие храп, могут быть связаны с поражением дыхательных путей на разных уровнях.

Храп с остановкой дыхания является одной из главных причин смерти человека во сне. Об этом в разговоре с URA.RU заявила врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко. «Если это осложненный храп, то при самой легкой степени идет риск артериальной гипертензии, повышения артериального давления, повышения внутричерепного давления. Человек не высыпается и начинается дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни. В высокой степени храп, то есть, с остановкой дыхания, это одна из самых частых причин смерти человека во сне», — рассказала Ольга Мальченко. По словам специалиста, храп является лишь симптомом другого заболевания. «Храп — это всегда вторичная причина. Он бывает трех уровней. Когда нарушено носовое дыхание, то есть, это могут быть заболевания в полости носа, полипы, кисты, искривление перегородки. Может быть, при нормальном носовом дыхании проблемы с небом. Например, хронический тонзиллит, когда большие миндалины. Могут быть аденоиды, которые в детстве не ушли. Также, это может быть проблема избыточного веса», — добавила отоларинголог. Ранее Физиолог Александр Савелов-Дерябин назвал храп сигналом развития инсульта. Он объяснил, что состояния и заболевания, вызывающие храп, могут быть связаны с поражением дыхательных путей на разных уровнях.