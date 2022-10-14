14 октября 2022

Отоларинголог Мальченко: храп грозит человеку внезапной смертью во сне

© Служба новостей «URA.RU»
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Храп является симптомом другого заболевания Фото:

Храп с остановкой дыхания является одной из главных причин смерти человека во сне. Об этом в разговоре с URA.RU заявила врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко.

«Если это осложненный храп, то при самой легкой степени идет риск артериальной гипертензии, повышения артериального давления, повышения внутричерепного давления. Человек не высыпается и начинается дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни. В высокой степени храп, то есть, с остановкой дыхания, это одна из самых частых причин смерти человека во сне», — рассказала Ольга Мальченко.

По словам специалиста, храп является лишь симптомом другого заболевания. «Храп — это всегда вторичная причина. Он бывает трех уровней. Когда нарушено носовое дыхание, то есть, это могут быть заболевания в полости носа, полипы, кисты, искривление перегородки. Может быть, при нормальном носовом дыхании проблемы с небом. Например, хронический тонзиллит, когда большие миндалины. Могут быть аденоиды, которые в детстве не ушли. Также, это может быть проблема избыточного веса», — добавила отоларинголог.

Ранее Физиолог Александр Савелов-Дерябин назвал храп сигналом развития инсульта. Он объяснил, что состояния и заболевания, вызывающие храп, могут быть связаны с поражением дыхательных путей на разных уровнях.

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Храп с остановкой дыхания является одной из главных причин смерти человека во сне. Об этом в разговоре с URA.RU заявила врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко. «Если это осложненный храп, то при самой легкой степени идет риск артериальной гипертензии, повышения артериального давления, повышения внутричерепного давления. Человек не высыпается и начинается дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни. В высокой степени храп, то есть, с остановкой дыхания, это одна из самых частых причин смерти человека во сне», — рассказала Ольга Мальченко. По словам специалиста, храп является лишь симптомом другого заболевания. «Храп — это всегда вторичная причина. Он бывает трех уровней. Когда нарушено носовое дыхание, то есть, это могут быть заболевания в полости носа, полипы, кисты, искривление перегородки. Может быть, при нормальном носовом дыхании проблемы с небом. Например, хронический тонзиллит, когда большие миндалины. Могут быть аденоиды, которые в детстве не ушли. Также, это может быть проблема избыточного веса», — добавила отоларинголог. Ранее Физиолог Александр Савелов-Дерябин назвал храп сигналом развития инсульта. Он объяснил, что состояния и заболевания, вызывающие храп, могут быть связаны с поражением дыхательных путей на разных уровнях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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