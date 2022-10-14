14 октября 2022
13 октября 2022

Лучшие художники и литераторы получат гранты губернатора Курганской области

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Достижение конкретных общественно полезных результатов — основная цель появления конкурсов Фото:

В Курганской области вводят новую меру поддержки авторов литературных произведений и художников. Такая информация содержится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«<…> утвердить положение об областном конкурсе на предоставление гранта губернатора Курганской области имени В.Ф. Потанина в сфере литературы. <…> утвердить положение об областном конкурсе на предоставление гранта губернатора Курганской области имени Г.А. Травникова с сфере изобразительного искусства», — написано в постановлении.

Конкурсы Травникова и Потанина будут проводиться ежегодно в два этапа. После публикации в открытых источниках требований и сроков, претенденты должны направить свои работы для рассмотрения конкурсной комиссии. Оценка будет производится по пятибалльной шкале. Лучшие будут допущены к следующему этапу. По итогу, согласно документу, призеры будут награждены денежными призами. За третье место предусмотрена выплата 50 тысяч рублей. Занявшие второе — получат 100 тысяч. Победителям достанется по 150 тысяч рублей.

URA.RU писало ранее, что губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал новые выплаты талантливым ученикам и педагогам. Первые получатели этих мер поддержки уже определены. Корреспонденты агентства писали также, что в августе в Кургане прошла торжественная церемония награждения лучших жителей региона. Тогда чествовали победителей конкурса грантов губернатора Курганской области.

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В Курганской области вводят новую меру поддержки авторов литературных произведений и художников. Такая информация содержится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. «<…> утвердить положение об областном конкурсе на предоставление гранта губернатора Курганской области имени В.Ф. Потанина в сфере литературы. <…> утвердить положение об областном конкурсе на предоставление гранта губернатора Курганской области имени Г.А. Травникова с сфере изобразительного искусства», — написано в постановлении. Конкурсы Травникова и Потанина будут проводиться ежегодно в два этапа. После публикации в открытых источниках требований и сроков, претенденты должны направить свои работы для рассмотрения конкурсной комиссии. Оценка будет производится по пятибалльной шкале. Лучшие будут допущены к следующему этапу. По итогу, согласно документу, призеры будут награждены денежными призами. За третье место предусмотрена выплата 50 тысяч рублей. Занявшие второе — получат 100 тысяч. Победителям достанется по 150 тысяч рублей. URA.RU писало ранее, что губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал новые выплаты талантливым ученикам и педагогам. Первые получатели этих мер поддержки уже определены. Корреспонденты агентства писали также, что в августе в Кургане прошла торжественная церемония награждения лучших жителей региона. Тогда чествовали победителей конкурса грантов губернатора Курганской области.
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