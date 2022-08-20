Глава Курганской области дал деньги лучшим специалистам региона

21 августа 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

Грантовая поддержка нацелена на достижение конкретных общественно полезных результатов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане в День города прошла торжественная церемония награждения лучших жителей региона. В здании областной филармонии чествовали победителей конкурса грантов губернатора Курганской области, рассказали в местном правительстве. «На торжестве чествовали лучших врачей, фельдшеров, медсестер, водителей скорой, педагогов, соцработников, тренеров и спортсменов, сотрудников учреждений культуры, ИТ-специалистов, слесарей и уборщиков, лучшую трудовую династию, лучшие образовательные учреждения и больницы, спортфедерации, лучший Дом культуры и библиотеку. В индивидуальных номинациях размер грантов — до 100 тысяч рублей. Для коллективов и учреждений — от 300 до 600 тысяч рублей», — написано на странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что такие гранатовые конкурсы впервые были проведены в конце прошлого года. В этом году число номинаций было увеличено. В начале июля URA.RU писало, что на территории собираются проводит региональный конкурс среди трудовых династий. Лучших представителей отрасли определила конкурсная комиссия. Также корреспонденты агентства сообщали, что в этом году по инициативе главы Курганской области Вадима Шумкова ввели новую меру поддержки работников культуры.

В Кургане в День города прошла торжественная церемония награждения лучших жителей региона. В здании областной филармонии чествовали победителей конкурса грантов губернатора Курганской области, рассказали в местном правительстве. «На торжестве чествовали лучших врачей, фельдшеров, медсестер, водителей скорой, педагогов, соцработников, тренеров и спортсменов, сотрудников учреждений культуры, ИТ-специалистов, слесарей и уборщиков, лучшую трудовую династию, лучшие образовательные учреждения и больницы, спортфедерации, лучший Дом культуры и библиотеку. В индивидуальных номинациях размер грантов — до 100 тысяч рублей. Для коллективов и учреждений — от 300 до 600 тысяч рублей», — написано на странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что такие гранатовые конкурсы впервые были проведены в конце прошлого года. В этом году число номинаций было увеличено. В начале июля URA.RU писало, что на территории собираются проводит региональный конкурс среди трудовых династий. Лучших представителей отрасли определила конкурсная комиссия. Также корреспонденты агентства сообщали, что в этом году по инициативе главы Курганской области Вадима Шумкова ввели новую меру поддержки работников культуры.