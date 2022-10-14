ЧВК «Вагнер» укрепила оборону под Лисичанском

15 октября 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Бойцы «Вагнера» возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны. Такая серьезная подготовка нужна, чтобы сдержать возможное наступление войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Военнослужащие между собой называют эти сооружения „Линия Вагнера“. В непосредственной близости от линии фронта бойцы группы „Вагнер“ начали возведение нескольких линий обороны», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента. По информации агентства, после перегруппировки ВС РФ на харьковском направлении и оставлении Красного Лимана российские войска стали уделять больше внимания подготовке оборонительных рубежей. «Противник на 100% никуда не пройдет и будет здесь разбит», — заверил один из бойцов «Вагнера». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских войск являются демилитаризация и денацификация Украины. В пятницу военнослужащие РФ уничтожили объекты системы военного управления в Киевской и Харьковской областях. Для этого они задействовали высокоточное оружие. Также Россия отбила попытки наступления ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Всего уничтожено около 30 украинских солдат.

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны. Такая серьезная подготовка нужна, чтобы сдержать возможное наступление войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Военнослужащие между собой называют эти сооружения „Линия Вагнера“. В непосредственной близости от линии фронта бойцы группы „Вагнер“ начали возведение нескольких линий обороны», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента. По информации агентства, после перегруппировки ВС РФ на харьковском направлении и оставлении Красного Лимана российские войска стали уделять больше внимания подготовке оборонительных рубежей. «Противник на 100% никуда не пройдет и будет здесь разбит», — заверил один из бойцов «Вагнера». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских войск являются демилитаризация и денацификация Украины. В пятницу военнослужащие РФ уничтожили объекты системы военного управления в Киевской и Харьковской областях. Для этого они задействовали высокоточное оружие. Также Россия отбила попытки наступления ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Всего уничтожено около 30 украинских солдат.