Волонтеры открыли сбор пожертвований на подарок второкласснику из Асбеста (Свердловская область), который разбил голову, упав с лестницы в школе. У мальчика скоро будет день рождения, он мечтает о чехле для телефона. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Парень воспитывается с бабушкой и дедушкой. Они опекуны. Еще есть младший брат, которому три года. Если вы хотите поздравить Гошу с днем рождения (теперь у него два дня рождения) или поддержать семью, например, добрым словом, можно сделать это через бабушку, перечислив деньги на карту», — говорится в сообществе «PRO Асбест» в соцсети «ВКонтакте».
Деньги можно отправить Марине Брусницыной по номеру 8 912 623 86 22. 3 ноября мальчик отпразднует день рождения. Он мечтает о новом чехле для телефона.
Ранее URA.RU сообщало, что мальчик упал со ступеней, когда, ослушавшись учителя, побежал в столовую, но не удержал равновесия на ступенях. В администрации школы уточняли, что учреждение безопасно для детей, однако там проведут дополнительную внутреннюю проверку. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что мальчика прооперировали. По факту инцидента асбестовская прокуратура начала проверку.
Мальчик сейчас находится в больнице с черепно-мозговой травмой
Фото: «PRO Асбест», vk.com
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Волонтеры открыли сбор пожертвований на подарок второкласснику из Асбеста (Свердловская область), который разбил голову, упав с лестницы в школе. У мальчика скоро будет день рождения, он мечтает о чехле для телефона. Информация об этом появилась в соцсетях. «Парень воспитывается с бабушкой и дедушкой. Они опекуны. Еще есть младший брат, которому три года. Если вы хотите поздравить Гошу с днем рождения (теперь у него два дня рождения) или поддержать семью, например, добрым словом, можно сделать это через бабушку, перечислив деньги на карту», — говорится в сообществе «PRO Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Деньги можно отправить Марине Брусницыной по номеру 8 912 623 86 22. 3 ноября мальчик отпразднует день рождения. Он мечтает о новом чехле для телефона. Ранее URA.RU сообщало, что мальчик упал со ступеней, когда, ослушавшись учителя, побежал в столовую, но не удержал равновесия на ступенях. В администрации школы уточняли, что учреждение безопасно для детей, однако там проведут дополнительную внутреннюю проверку. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что мальчика прооперировали. По факту инцидента асбестовская прокуратура начала проверку.