Второклассник из Асбеста лежит в больнице после того, как упал с лестницы в школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Волонтеры открыли сбор пожертвований на подарок второкласснику из Асбеста (Свердловская область), который разбил голову, упав с лестницы в школе. У мальчика скоро будет день рождения, он мечтает о чехле для телефона. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Парень воспитывается с бабушкой и дедушкой. Они опекуны. Еще есть младший брат, которому три года. Если вы хотите поздравить Гошу с днем рождения (теперь у него два дня рождения) или поддержать семью, например, добрым словом, можно сделать это через бабушку, перечислив деньги на карту», — говорится в сообществе «PRO Асбест» в соцсети «ВКонтакте».

Деньги можно отправить Марине Брусницыной по номеру 8 912 623 86 22. 3 ноября мальчик отпразднует день рождения. Он мечтает о новом чехле для телефона.

Ранее URA.RU сообщало, что мальчик упал со ступеней, когда, ослушавшись учителя, побежал в столовую, но не удержал равновесия на ступенях. В администрации школы уточняли, что учреждение безопасно для детей, однако там проведут дополнительную внутреннюю проверку. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что мальчика прооперировали. По факту инцидента асбестовская прокуратура начала проверку.