В США рассказали, где будет прятаться Байден в случае ядерной войны

Newsweek: в случае ядерной войны Байден спрячется в Рэйвен-Рок

15 октября 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Джо Байден в случае ядерной войны будет на границе штатов Пенсильвания-Мэриленд, заявили СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В случае ядерной войны президент США Джо Байден и правительство страны продолжат работу в горном комплексе Рэйвен-Рок. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Считается, что дела правительства будут продолжаться в горном комплексе Рэйвен-Рок, который находится внутри горы недалеко от саммита Голубого хребта на границе штатов Пенсильвания-Мэриленд. Комплекс размером с город называют „подземным Пентагоном“», — пишет Newsweek. Издание отмечает, что правительство предоставляет мало информации об этом месте. Его приказал построить в 1949 году экс-президент США Гарри Трумэн, приказавший сбросить ядерные бомбы на Японию. Также там прятался бывший вице-президент Дик Чейни во время терактов 11 сентября 2001 года, поэтому Newsweek предполагает, что действующая администрация будет работать именно там в случае ядерной войны. Ранее Байден сказал, что миру впервые со времен Карибского кризиса угрожает ядерная война, передает «Национальная служба новостей». Позже он заявил, что не верит в возможность использования ядерного оружия президентом РФ Владимиром Путиным, передает RT. По его словам, конфликт на Украине может сопровождаться просчетами, что может спровоцировать ядерный «Армагеддон».

В случае ядерной войны президент США Джо Байден и правительство страны продолжат работу в горном комплексе Рэйвен-Рок. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Считается, что дела правительства будут продолжаться в горном комплексе Рэйвен-Рок, который находится внутри горы недалеко от саммита Голубого хребта на границе штатов Пенсильвания-Мэриленд. Комплекс размером с город называют „подземным Пентагоном“», — пишет Newsweek. Издание отмечает, что правительство предоставляет мало информации об этом месте. Его приказал построить в 1949 году экс-президент США Гарри Трумэн, приказавший сбросить ядерные бомбы на Японию. Также там прятался бывший вице-президент Дик Чейни во время терактов 11 сентября 2001 года, поэтому Newsweek предполагает, что действующая администрация будет работать именно там в случае ядерной войны. Ранее Байден сказал, что миру впервые со времен Карибского кризиса угрожает ядерная война, передает «Национальная служба новостей». Позже он заявил, что не верит в возможность использования ядерного оружия президентом РФ Владимиром Путиным, передает RT. По его словам, конфликт на Украине может сопровождаться просчетами, что может спровоцировать ядерный «Армагеддон».