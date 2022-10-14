В Екатеринбурге волонтеры организовали митинг в поддержку защитников Донбасса и их родственников Фото: Борис Ярков, информационный портал Свердловской области

новость из сюжета Мобилизация в России

Добровольцы всероссийской акции «Мы вместе» устроили митинг возле «Екатеринбург Арены», чтобы поддержать военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и их семьи. Информация о мероприятии появилась на официальном портале Свердловской области.

«С февраля 2022 года акция „МыВместе“ получила новое направление работы по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса и защитников, которые освобождают территории от неонацизма. Мы вместе с вами оказываем помощь семьям военных и добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции», — рассказал руководитель движения «МыВместе» в Свердловской области Евгений Дайнес.

Семьи мобилизованных свердловчан могут получить консультации у юриста и психологическую поддержку, подчеркнул Дайнес. Кроме того, волонтеры раздают гуманитарные продуктовые наборы женам мобилизованных, а те в свою очередь благодарят за поддержку. Екатеринбуржцы, которые также хотят помочь, могут приносить теплую одежду, игрушки, продукты в пункт сбора на Крылова, 2.

В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Семьи мобилизованных планируют поддержать на правительственном уровне. Детям военнослужащих обеспечат горячее питание в школе, студентам колледжей и техникумов дадут полное социальное, окажут помощь и пожилым и больным родственникам мобилизованных.

Волонтеры уже собрали более одной тысячи тонн гуманитарной помощи — теплых вещей, продуктов и средств гигиены Фото: Борис Ярков, информационный портал Свердловской области

Волонтеры движения помогают родственникам мобилизованных. Например, приносят продуктовые наборы Фото: Борис Ярков, информационный портал Свердловской области