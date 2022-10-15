Аналитик Суверов спрогнозировал снижение инфляции к концу года

15 октября 2022 в 21:35 Размер текста - 17 +

Уехавшие из РФ граждане помогут стабилизировать цены в магазинах, сказал Сергей Суверов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инфляция в России по итогам года замедлится и составит порядка 14-15%. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил биржевой аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов. «Инфляция некоторое время назад начала замедляться. Поэтому еще в апреле — мае казалось, что она будет около 20%. Сейчас уже была дефляция, немного снизились инфляционные ожидания. Поэтому инфляция ожидается в районе 14-15% по итогам года», — сказал Сергей Суверов. Экономист объяснил, какие факторы будут способствовать снижению цен. «Последние событие носят скорее дезинфляционный импульс. Многие достаточно обеспеченные люди уехали из России, что может негативно сказаться на потребительском спросе и, соответственно, на уровне цен. Есть фактор, который будет играть против роста инфляции. Инфляция в других странах по-прежнему бьет рекорды. Поэтому есть проблема импорта инфляции из других стран, что будет приводить к ускорению роста цен на импортные товары. При этом проблема с потребительским спросом из-за того, что многие уехали, скорее будет приводить к стабилизации цен», — добавил инвестиционный стратег. Европа борется с рекордной инфляцией в большей степени из-за цен на энергоносители, выросших после начала спецоперации России на Украине. Жители стран Запада протестуют против политики ЕС в отношении РФ, поскольку из-за нее страдают европейские граждане.

Инфляция в России по итогам года замедлится и составит порядка 14-15%. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил биржевой аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов. «Инфляция некоторое время назад начала замедляться. Поэтому еще в апреле — мае казалось, что она будет около 20%. Сейчас уже была дефляция, немного снизились инфляционные ожидания. Поэтому инфляция ожидается в районе 14-15% по итогам года», — сказал Сергей Суверов. Экономист объяснил, какие факторы будут способствовать снижению цен. «Последние событие носят скорее дезинфляционный импульс. Многие достаточно обеспеченные люди уехали из России, что может негативно сказаться на потребительском спросе и, соответственно, на уровне цен. Есть фактор, который будет играть против роста инфляции. Инфляция в других странах по-прежнему бьет рекорды. Поэтому есть проблема импорта инфляции из других стран, что будет приводить к ускорению роста цен на импортные товары. При этом проблема с потребительским спросом из-за того, что многие уехали, скорее будет приводить к стабилизации цен», — добавил инвестиционный стратег. Европа борется с рекордной инфляцией в большей степени из-за цен на энергоносители, выросших после начала спецоперации России на Украине. Жители стран Запада протестуют против политики ЕС в отношении РФ, поскольку из-за нее страдают европейские граждане.