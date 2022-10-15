Fox News: у США заканчивается оружие для Украины

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, сво, наемники
США помогают Украине поставками оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США готовятся к замедлению поставок вооружения на Украину. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

«Министр обороны Ллойд Остин дал понять на этой неделе, что США и их западные союзники с трудом успевают удовлетворить потребности Украины в современных вооружениях. Эксперты, опрошенные Fox News Digital, говорят, что США почти исчерпали свою способность поставок», — передает Fox News.

Эксперты считают, что высокотехнологичные боеприпасы закончились. В их числе были ракетные установки HIMAR, противотанковые ракеты Javelin, зенитные «Стингеры» и гаубицы M-777. У США заканчивается оборудование, которое можно передать Украине, отметили источники со ссылкой на заявление Остина. Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан предположил, что у США остались ограниченные объемы HIMAR, Javelin, Stingers и гаубиц M-777, поэтому они могут начать поставлять более дешевые замены.

США поставляют Киеву вооружение в связи со спецоперацией РФ на Украине. Последний пакет военной помощи на сумму 625 млн долларов был в октябре и включал в себя поставки РСЗО HIMARS. Перебои с поставками американского оружия Украине начнутся уже этой зимой, цитирует «Ридус» офицера военной разведки США Джозефа Донато. Между США и Европой назревает конфликт из-за призыва Вашингтона наращивать финансовую поддержку Киева, передает Nation News со ссылкой на публикацию The Washington Post.

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США готовятся к замедлению поставок вооружения на Украину. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. «Министр обороны Ллойд Остин дал понять на этой неделе, что США и их западные союзники с трудом успевают удовлетворить потребности Украины в современных вооружениях. Эксперты, опрошенные Fox News Digital, говорят, что США почти исчерпали свою способность поставок», — передает Fox News. Эксперты считают, что высокотехнологичные боеприпасы закончились. В их числе были ракетные установки HIMAR, противотанковые ракеты Javelin, зенитные «Стингеры» и гаубицы M-777. У США заканчивается оборудование, которое можно передать Украине, отметили источники со ссылкой на заявление Остина. Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан предположил, что у США остались ограниченные объемы HIMAR, Javelin, Stingers и гаубиц M-777, поэтому они могут начать поставлять более дешевые замены. США поставляют Киеву вооружение в связи со спецоперацией РФ на Украине. Последний пакет военной помощи на сумму 625 млн долларов был в октябре и включал в себя поставки РСЗО HIMARS. Перебои с поставками американского оружия Украине начнутся уже этой зимой, цитирует «Ридус» офицера военной разведки США Джозефа Донато. Между США и Европой назревает конфликт из-за призыва Вашингтона наращивать финансовую поддержку Киева, передает Nation News со ссылкой на публикацию The Washington Post.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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