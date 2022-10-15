В Германии выступили за ввод в эксплуатацию «Северного потока-2»

В Германии призвали возобновить работу «Северного потока-2». За ввод газопровода в эксплуатацию выступила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.
Партия АдГ считает, что нужно использовать российский газ, который экспортируется по трубопроводу «Северный поток- 2», передала Вайдель в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Иначе «против Германии ведется экономическая война», предупредила она. При этом немецкий политик не уточнила, кто именно противостоит стране, однако она уверена, что «Германия окажется в большом проигрыше».
Кроме того, Вайдель призвала как можно скорее решить вопрос по проведению мирных переговоров между Россией и Украины. «Что в конечном итоге означает раздел территории для Украины и России — это вообще не наша проблема», — добавила она.
В конце сентября на «Северных потоках» произошли аварии. Оператор газопровода сказал, что происшествие беспрецедентно. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. По его словам, газопроводы можно отремонтировать.
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В Германии призвали возобновить работу «Северного потока-2». За ввод газопровода в эксплуатацию выступила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Партия АдГ считает, что нужно использовать российский газ, который экспортируется по трубопроводу «Северный поток- 2», передала Вайдель в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Иначе «против Германии ведется экономическая война», предупредила она. При этом немецкий политик не уточнила, кто именно противостоит стране, однако она уверена, что «Германия окажется в большом проигрыше». Кроме того, Вайдель призвала как можно скорее решить вопрос по проведению мирных переговоров между Россией и Украины. «Что в конечном итоге означает раздел территории для Украины и России — это вообще не наша проблема», — добавила она. В конце сентября на «Северных потоках» произошли аварии. Оператор газопровода сказал, что происшествие беспрецедентно. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. По его словам, газопроводы можно отремонтировать.