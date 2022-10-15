15 октября 2022
14 октября 2022
13 октября 2022

В Новом Уренгое сгорел автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Пушкинском музее. Москва, огонь, тушение пожара, автомобили мчс, пожарные машины
В ЯНАО сгорел автомобиль Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) сгорел автомобиль ГАЗель. Информация о происшествии появилась в местном telegram-канале «Импульс Севера».

«Пожар начался ночью с 15 на 16 октября. ГАЗель обгорела примерно на 70%. На место прибыли сотрудники МЧС и два автомобиля спецтехники», — говорится сообщении.

Пожар произошел на улице Новая. Обстоятельства происшествия уточняются.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске сгорела станция техобслуживания. В ликвидации пожара участвовало 35 человек личного состава и семь единиц специальной техники.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) сгорел автомобиль ГАЗель. Информация о происшествии появилась в местном telegram-канале «Импульс Севера». «Пожар начался ночью с 15 на 16 октября. ГАЗель обгорела примерно на 70%. На место прибыли сотрудники МЧС и два автомобиля спецтехники», — говорится сообщении. Пожар произошел на улице Новая. Обстоятельства происшествия уточняются. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске сгорела станция техобслуживания. В ликвидации пожара участвовало 35 человек личного состава и семь единиц специальной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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