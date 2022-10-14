14 октября 2022
13 октября 2022

В Нижневартовске сгорела станция техобслуживания

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске произошел сильный пожар на станции техобслуживания (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар на станции техобслуживания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

«В 12:49 диспетчеру Нижневартовского гарнизона поступило сообщение о возгорании в производственном здании предварительно станции технического обслуживания. Первые подразделение прибыло на место через семь минут, наблюдался дым из второго этажа. Есть угроза рядом стоящему зданию», — сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар был локализован через час. В 14:31 ликвидировано открытое горение на площади 450 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовало 35 человек личного состава и семь единиц специальной техники.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются органами дознания МЧС России.

Ранее URA.RU сообщало что в Нижневартовске горел гараж. В ликвидации пожара было задействовано больше 30 сотрудников МЧС.

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В Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар на станции техобслуживания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО. «В 12:49 диспетчеру Нижневартовского гарнизона поступило сообщение о возгорании в производственном здании предварительно станции технического обслуживания. Первые подразделение прибыло на место через семь минут, наблюдался дым из второго этажа. Есть угроза рядом стоящему зданию», — сообщает пресс-служба ведомства. Пожар был локализован через час. В 14:31 ликвидировано открытое горение на площади 450 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовало 35 человек личного состава и семь единиц специальной техники. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются органами дознания МЧС России. Ранее URA.RU сообщало что в Нижневартовске горел гараж. В ликвидации пожара было задействовано больше 30 сотрудников МЧС.
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