Депутат Леонов: невозможно оценить психику каждого в условиях мобилизации

16 октября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

В учебных центрах могут проверить диагноз мобилизованного, сказал Сергей Леонов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Провести качественную психиатрическую экспертизу каждого мобилизованного и добровольца невозможно оценить, чтобы избежать повторения терактов, как на полигоне в Белгородской области. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. «Провести психиатрическую экспертизу каждому человеку в условиях мобилизационной компании просто невозможно. Это дело не двух минут. Психиатр не может, как рентгеном, просветить человека и сделать вывод, что он способен стрельнуть в своего. Это невозможно. В армии есть люди, которые оценивают поведение. Как люди ведут себя в экстремальных ситуациях. Но в таком режиме невозможно оценить всех. Может и здорового человека переклинить, и он поведет себя иначе», — сказал Сергей Леонов. Депутат отметил, что серьезные отклонения по здоровью во время комиссии в военкомате не выявляют. «Там достаточно поверхностные медосмотры и там сложно выявить заболевание на ранней стадии. Если мобилизованный приносит уже документы, что у него сахарный диабет и нуждается в инсулиновой терапии постоянно, когда есть хронические тяжелые заболевания с которыми даже физическим трудом особо нельзя заниматься, понятно, что не стоит бегать по окопам. Тогда часть военкоматов сразу отправляет домой, а некоторые в учебку направляют. И уже в учебных центрах госпитализируют и подтверждают диагноз. Они там лежат пару недель и их комиссуют», — сообщил кандидат медицинских наук. По его словам, разгрузить военкоматы и военные госпитали можно только если вы сами заранее позаботитесь, чтобы они владели полной информацией. «Мужчина должен сообщать о смене работы, состояние здоровье, места жительства. Смысл на передовую отправлять больного человека. Он больше хлопот принесет, чем пользы», — объяснил Леонов. Ранее на полигоне Западного военного округа в Белгородской области произошел теракт. Во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к спецоперации, террористы обстреляли личный состав подразделения. 11 человек погибли, еще 15 получили ранения.

Провести качественную психиатрическую экспертизу каждого мобилизованного и добровольца невозможно оценить, чтобы избежать повторения терактов, как на полигоне в Белгородской области. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. «Провести психиатрическую экспертизу каждому человеку в условиях мобилизационной компании просто невозможно. Это дело не двух минут. Психиатр не может, как рентгеном, просветить человека и сделать вывод, что он способен стрельнуть в своего. Это невозможно. В армии есть люди, которые оценивают поведение. Как люди ведут себя в экстремальных ситуациях. Но в таком режиме невозможно оценить всех. Может и здорового человека переклинить, и он поведет себя иначе», — сказал Сергей Леонов. Депутат отметил, что серьезные отклонения по здоровью во время комиссии в военкомате не выявляют. «Там достаточно поверхностные медосмотры и там сложно выявить заболевание на ранней стадии. Если мобилизованный приносит уже документы, что у него сахарный диабет и нуждается в инсулиновой терапии постоянно, когда есть хронические тяжелые заболевания с которыми даже физическим трудом особо нельзя заниматься, понятно, что не стоит бегать по окопам. Тогда часть военкоматов сразу отправляет домой, а некоторые в учебку направляют. И уже в учебных центрах госпитализируют и подтверждают диагноз. Они там лежат пару недель и их комиссуют», — сообщил кандидат медицинских наук. По его словам, разгрузить военкоматы и военные госпитали можно только если вы сами заранее позаботитесь, чтобы они владели полной информацией. «Мужчина должен сообщать о смене работы, состояние здоровье, места жительства. Смысл на передовую отправлять больного человека. Он больше хлопот принесет, чем пользы», — объяснил Леонов. Ранее на полигоне Западного военного округа в Белгородской области произошел теракт. Во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к спецоперации, террористы обстреляли личный состав подразделения. 11 человек погибли, еще 15 получили ранения.