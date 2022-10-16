Миллер пригрозил Западу прекращением поставок газа

16 октября 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Введение потолка цен на нефть является нарушением условий контракта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введение потолка цен на нефть со стороны Запада является действием в одностороннем порядке, которое нарушает контракт. Этот факт ведет к прекращению поставок энергоресурсов. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Введение потолка цен на нефть со стороны западных стран приведет к прекращению поставок со стороны России», — сказал Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина. Он отметил, что прекращение поставок может произойти из-за того, что введение потолка цен является нарушением контрактных обязательств. Страны G7 планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. Украинские власти предложили верхний порог на российскую нефть в пределах 20 долларов, передает телеканал 360. В свою очередь, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял о том, что введение потолка цен на российскую нефть говорит о неэффективности санкций против РФ, сообщает «Дни.ру».

Введение потолка цен на нефть со стороны Запада является действием в одностороннем порядке, которое нарушает контракт. Этот факт ведет к прекращению поставок энергоресурсов. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Введение потолка цен на нефть со стороны западных стран приведет к прекращению поставок со стороны России», — сказал Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина. Он отметил, что прекращение поставок может произойти из-за того, что введение потолка цен является нарушением контрактных обязательств. Страны G7 планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. Украинские власти предложили верхний порог на российскую нефть в пределах 20 долларов, передает телеканал 360. В свою очередь, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял о том, что введение потолка цен на российскую нефть говорит о неэффективности санкций против РФ, сообщает «Дни.ру».