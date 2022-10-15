Курганский мэр поздравила пекарей с праздником

Мэр Кургана Елена Ситникова посетила выставку-ярмарку хлеба в областном краеведческом музее. Также она поздравила пекарей со Всемирным днем хлеба в своем telegram-канале.
«Этот замечательный хлеб испекли наши курганские мастерицы, а представлен он на выставке-ярмарке, которая работает сегодня в областном краеведческом музее. Наша область и наш город всегда славились своими хлеборобами. Здесь умели и умеют выращивать хлеб», — пишет Ситникова.
Также глава города поздравила всех хлеборобов с праздником. «Вырастить хлеб может только тот, кто всем сердцем и душой любит родную землю. Желаю вам, чтобы на вашем столе всегда был теплый хлеб. Со Всемирным днем хлеба», — поздравляет мэр.
Ранее URA.RU писало, что в курганской пекарне для бедных бесплатно раздавали хлеб. Все хлебобулочные изделия выпекались из муки, приобретенной на пожертвования прихожан.
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