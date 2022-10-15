Курганский мэр поздравила пекарей с праздником

16 октября 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Выставка-ярмарка хлеба проходит в областном краеведческом музее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Кургана Елена Ситникова посетила выставку-ярмарку хлеба в областном краеведческом музее. Также она поздравила пекарей со Всемирным днем хлеба в своем telegram-канале. «Этот замечательный хлеб испекли наши курганские мастерицы, а представлен он на выставке-ярмарке, которая работает сегодня в областном краеведческом музее. Наша область и наш город всегда славились своими хлеборобами. Здесь умели и умеют выращивать хлеб», — пишет Ситникова. Также глава города поздравила всех хлеборобов с праздником. «Вырастить хлеб может только тот, кто всем сердцем и душой любит родную землю. Желаю вам, чтобы на вашем столе всегда был теплый хлеб. Со Всемирным днем хлеба», — поздравляет мэр. Ранее URA.RU писало, что в курганской пекарне для бедных бесплатно раздавали хлеб. Все хлебобулочные изделия выпекались из муки, приобретенной на пожертвования прихожан.

Мэр Кургана Елена Ситникова посетила выставку-ярмарку хлеба в областном краеведческом музее. Также она поздравила пекарей со Всемирным днем хлеба в своем telegram-канале. «Этот замечательный хлеб испекли наши курганские мастерицы, а представлен он на выставке-ярмарке, которая работает сегодня в областном краеведческом музее. Наша область и наш город всегда славились своими хлеборобами. Здесь умели и умеют выращивать хлеб», — пишет Ситникова. Также глава города поздравила всех хлеборобов с праздником. «Вырастить хлеб может только тот, кто всем сердцем и душой любит родную землю. Желаю вам, чтобы на вашем столе всегда был теплый хлеб. Со Всемирным днем хлеба», — поздравляет мэр. Ранее URA.RU писало, что в курганской пекарне для бедных бесплатно раздавали хлеб. Все хлебобулочные изделия выпекались из муки, приобретенной на пожертвования прихожан.