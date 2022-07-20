В курганском приходе Святой Троицы свежий хлеб раздают нуждающимся бесплатно. Такое сообщение появилось на сайте Курганской епархии.
«Каждый день в социальной пекарне выпекается свежий белый хлеб. Ежедневно, с понедельника по субботу раздается по 50 булок», — указано на сайте.
По словам Натальи Остапчук — главного координатора проекта, все хлебобулочные изделия выпекаются из муки, приобретенной на пожертвования прихожан. «Все рады, а особенно — маленькие дети. Свежий хлеб — это особенный вкус, многие из нас в детстве приносили домой из магазина хлеб с обкусанной корочкой», — поясняет Остапчук.
Эта инициатива реализуется в рамках проекта «Социальная пекарня «Добрая печка». Он стал победителем конкурса «Православная инициатива 2022» и получил грант на реализацию. URA.RU сообщало ранее, что в планах церковнослужителей — изготавливать хлебобулочные изделия и раздавать их людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также нуждающимся пожилым прихожанам.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».
В курганском приходе Святой Троицы свежий хлеб раздают нуждающимся бесплатно. Такое сообщение появилось на сайте Курганской епархии. «Каждый день в социальной пекарне выпекается свежий белый хлеб. Ежедневно, с понедельника по субботу раздается по 50 булок», — указано на сайте. По словам Натальи Остапчук — главного координатора проекта, все хлебобулочные изделия выпекаются из муки, приобретенной на пожертвования прихожан. «Все рады, а особенно — маленькие дети. Свежий хлеб — это особенный вкус, многие из нас в детстве приносили домой из магазина хлеб с обкусанной корочкой», — поясняет Остапчук. Эта инициатива реализуется в рамках проекта «Социальная пекарня «Добрая печка». Он стал победителем конкурса «Православная инициатива 2022» и получил грант на реализацию. URA.RU сообщало ранее, что в планах церковнослужителей — изготавливать хлебобулочные изделия и раздавать их людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также нуждающимся пожилым прихожанам.