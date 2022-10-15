15 октября 2022
14 октября 2022

Мэр из ЯНАО в День отца сыграл в хоккей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов сыграл в хоккей в честь Дня отца (фото из архива) Фото:

Глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов в День отца провел хоккейный матч. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Отмечаем праздник в хоккейной форме и на ледовом корте. Оказывается, мамы тоже играют в хоккей», — написал Воронов.

Он поздравил горожан с праздником и напомнил, что быть отцом большая ответственность. Потому что, отец — главный пример и ориентир для своих детей, сказал мэр.

Ранее URA.RU рассказало, что Воронов объявил о создании крытого скейт-парка в Новом Уренгое. Открытие молодежного парка планируется зимой.

Андрей Воронов с детьми
Фото:
Фото:

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Глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов в День отца провел хоккейный матч. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Отмечаем праздник в хоккейной форме и на ледовом корте. Оказывается, мамы тоже играют в хоккей», — написал Воронов. Он поздравил горожан с праздником и напомнил, что быть отцом большая ответственность. Потому что, отец — главный пример и ориентир для своих детей, сказал мэр. Ранее URA.RU рассказало, что Воронов объявил о создании крытого скейт-парка в Новом Уренгое. Открытие молодежного парка планируется зимой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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