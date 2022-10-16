Рогов: ВСУ сменили план по захвату Запорожской АЭС

16 октября 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Украинские военные хотят подобраться к ЗАЭС с запада, считает Владимир Рогов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины изменили план по захвату Запорожской АЭС, которая в настоящее время находится под контролем российских войск. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Киевские власти, видя бесперспективность попыток [захватить ЗАЭС] с севера и северо-востока, сменили план. Они сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру», — сообщил Рогов РИА «Новости». По его словам, на этих направлениях «замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков». Рогов считает, что новые попытки захватить ЗАЭС будут предприняты путем форсирования Днепра. Сейчас части ВСУ стянуты к селам Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область). Запорожская АЭС перешла в собственность России с 5 октября, согласно указу президента РФ Владимира Путина. Под контролем российских военных станция находится с марта. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Несмотря на опасность утечек с ЗАЭС не только для России и Украины, но и для соседних государств. Украинские военные регулярно обстреливают территорию ЗАЭС. Накануне российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции.

Вооруженные силы Украины изменили план по захвату Запорожской АЭС, которая в настоящее время находится под контролем российских войск. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Киевские власти, видя бесперспективность попыток [захватить ЗАЭС] с севера и северо-востока, сменили план. Они сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру», — сообщил Рогов РИА «Новости». По его словам, на этих направлениях «замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков». Рогов считает, что новые попытки захватить ЗАЭС будут предприняты путем форсирования Днепра. Сейчас части ВСУ стянуты к селам Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область). Запорожская АЭС перешла в собственность России с 5 октября, согласно указу президента РФ Владимира Путина. Под контролем российских военных станция находится с марта. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Несмотря на опасность утечек с ЗАЭС не только для России и Украины, но и для соседних государств. Украинские военные регулярно обстреливают территорию ЗАЭС. Накануне российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции.