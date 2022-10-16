Рогов объяснил смену тактики Украины по захвату Запорожской АЭС

Украина меняет тактику по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и теперь готовит новую попытку высадки десанта в Энергодар. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Смена тактики по захвату атомной станции, по форсированию Днепра, заключается в том, что теперь, помимо одного, запорожского, направления, то есть со стороны востока и северо-востока, штурмовые группы накапливаются, формируются и готовятся к захвату на западном, северо-западном и юго-западном направлениях от Энергодара», — заявил Владимир Рогов ТАСС. По его словам, минимум 450 украинских боевиков тренируются форсировать Днепр.
Он подчеркнул, что угроза для Запорожской АЭС со стороны Украины «реальная». Также Рогов уточнил, что украинские штурмовые группы работают над слаживанием в ряде населенных пунктов Херсонской и Днепропетровской областей.
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Украина меняет тактику по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и теперь готовит новую попытку высадки десанта в Энергодар. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Смена тактики по захвату атомной станции, по форсированию Днепра, заключается в том, что теперь, помимо одного, запорожского, направления, то есть со стороны востока и северо-востока, штурмовые группы накапливаются, формируются и готовятся к захвату на западном, северо-западном и юго-западном направлениях от Энергодара», — заявил Владимир Рогов ТАСС. По его словам, минимум 450 украинских боевиков тренируются форсировать Днепр. Он подчеркнул, что угроза для Запорожской АЭС со стороны Украины «реальная». Также Рогов уточнил, что украинские штурмовые группы работают над слаживанием в ряде населенных пунктов Херсонской и Днепропетровской областей. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, Запорожская АЭС перешла под управление России 5 октября. В ходе спецоперации на Украине войска РФ взяли станцию под контроль. Ранее российские военнослужащие сорвали подготовку ВСУ к проведению речной десантной операции в районе ЗАЭС. Рогов заявил, что ВСУ сменили план по захвату ЗАЭС.