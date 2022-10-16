В США признали рост популярности идей президента России Владимира Путина на Западе. Об этом отмечается в статье, опубликованной The Washington Post.
«В конце прошлого месяца он [президент России Владимир Путин] выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательна — в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы», — говорится в статье. Ранее Путин представил стратегию разрушения гегемонии США.
До этого в США признали правоту слов Путина о новом миропорядке. В частности, турки восхитились отпором Путина западным странам. Комментаторы выразили благодарность российскому лидеру. «Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга», — написал один из читателей турецкого издания Haber7.
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В США признали рост популярности идей президента России Владимира Путина на Западе. Об этом отмечается в статье, опубликованной The Washington Post. «В конце прошлого месяца он [президент России Владимир Путин] выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательна — в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы», — говорится в статье. Ранее Путин представил стратегию разрушения гегемонии США. До этого в США признали правоту слов Путина о новом миропорядке. В частности, турки восхитились отпором Путина западным странам. Комментаторы выразили благодарность российскому лидеру. «Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга», — написал один из читателей турецкого издания Haber7.